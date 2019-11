Elvestuen setter klimakvoter på sparekonto

Det kommer fram i nysalderingen av statsbudsjettet for 2019.

Klimakvotene hentes fra den norske potten som ellers ville ha blitt auksjonert ut til bedrifter i EUs kvotesystem ETS. Nå skal de i stedet overføres til en egen lukket konto.

Der skal Norge holde dem i reserve i tilfelle nasjonale utslipp blir for høye.

Usikkerhet om framtidige utslipp

Bakteppet er usikkerhet om hvor store de norske utslippene av klimagasser vil bli.

Klima- og miljødepartementets egne beregninger viser at Norge ikke ligger an til å nå klimamålet for 2030 med den klimapolitikken som føres i dag. Tvert imot risikerer vi å slippe ut 12 millioner tonn CO2 for mye samlet sett over de kommende ti årene.

Kvotene som nå settes av, kan i så fall bli brukt til å gjøre opp for noe av dette gapet.

Kan bli slettet

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) er for sin del klar på at innsatsen skal skjerpes. Målet er å sørge for så store utslippskutt på hjemmebane at det ikke blir nødvendig å knuse sparegrisen.

I så fall vil reserven på tre millioner klimakvoter etter hvert kunne slettes.

– Regjeringens beslutning vil altså ikke føre til at de samlede utslippene øker, men kan tvert imot føre til overoppfyllelse av klimamålet, forklarer Elvestuen i en pressemelding.

Nødutgang

Arbeiderpartiets klimapolitiske talsperson Åsmund Aukrust har ingen tro på at dette vil bli utfallet.

Annonse

Han mener regjeringen i realiteten planlegger for å kjøpe seg fri.

– Det framstår ganske åpenbart at det regjeringen har gjort, er å skaffe seg en nødutgang fra våre egne klimamål, sier Aukrust til NTB.

– Det er åpenbart at de vil ha den nødutgangen, og med den miljøtroverdigheten denne regjeringen har, er det ingen grunn til å tro at de ikke også vil bruke den, sier han.

Krever sletting

SVs Lars Haltbrekken mener regjeringen i stedet burde ha forpliktet seg til å slette kvotene allerede nå.

– Elvestuen må si det som det er. Dette er kun for å gi Frp og regjeringen en utvei for å få Norge til å se bra ut på statistikken uten å måtte gjøre klimakuttene her hjemme, sier han.

Naturvernforbundets leder Silje Lundberg er av samme oppfatning. Hun mener regjeringen «sminker sannheten» om hva kvotene skal brukes til.

– Vi synes dette er vanvittig dårlig av regjeringen, sier Lundberg til NTB.

Tapte inntekter

Grepet er heller ikke gratis. Norge går glipp av store auksjonsinntekter når kvotene nå skal overføres fra kvotesystemet til kontoen for såkalt ikke-kvotepliktig sektor.

Med dagens kvotepris og dagens valutakurs vil det koste den norske stat anslagsvis 160 millioner kroner i tapte salgsinntekter per år.

(©NTB)