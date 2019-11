Elvestuen presset om hemmelighold

Da klima- og miljøministeren møtte til muntlig spørretime i Stortinget onsdag, presset både Arbeiderpartiet og Senterpartiet ham om regjeringens hemmelighetskremmeri rundt den nye klimaplanen, som skal sendes inn til EU innen nyttår.

Men Elvestuen spilte ned betydningen av klimaplanen, som utarbeides på frivillig basis som del av den nye klimaavtalen som er kommet på plass mellom Norge og EU.

– Dette er først og fremst en statusrapport, sa han.

Den ordentlige klimaplanen kommer først til neste år, ifølge Elvestuen.

– Det er den som er viktig for den framtidige klimapolitikken de neste ti årene for Norge.

Elvestuen viste til at et omfattende arbeid nå er i gang i departementene for å forberede planen som skal legges fram neste år. Denne planen vil også lagt fram for Stortinget for endelig vedtak.

– Dette er en omfattende prosess som vil gi store muligheter i flere ledd for ulike interessegrupper, sivilsamfunn og andre til å komme med sine innspill, sier Elvestuen til NTB.

Dokumentet som skal sendes inn til EU før nyttår, blir derimot mindre omfattende.