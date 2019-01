Eksperter: Abortsaken truer KrF-toppenes troverdighet

– Både Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad vil absolutt ha et troverdighetsproblem som ledere hvis paragraf 2c består, sier Vårt Lands politiske redaktør Berit Aalborg til NTB.

Den omstridte paragrafen i abortloven åpner for senabort i tilfeller hvor fosteret er alvorlig sykt.

– Vi har både på lederplass og i nyhetsartikler skrevet at det ikke nytter å få endret 2c. Likevel ble saken brukt rått av blå side i den interne KrF-prosessen, sier Aalborg.

Hvis 2c blir stående etter forhandlingene, vil det ikke være selve saken, men det politiske spillet i forkant som først og fremst kan svekke Ropstads troverdighet, er hennes analyse.

– Det var så knapt flertall i KrF for å gå til blå side at abortutspillet til Ropstad og Solberg var med på å avgjøre saken. Dette handler om Ropstads autoritet som fremtidig leder, sier Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk til Aftenposten.

Tvillingabort

Statsminister Erna Solberg (H) åpnet midt i KrFs interne prosess for å forhandle både om paragraf 2c og om tvillingabort. Solberg sitter nå i regjeringsforhandlinger med Venstre, Fremskrittspartiet og KrF på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland.

Ingen av partiene har lagt skjul på at abort blir et stort problem i forhandlingene om en flertallsregjering.

Men flere KrF-politikere sier nå at et forbud mot tvillingabort kan være det beste KrF kan få ut av prosessen.

KrFs fylkesordførerkandidat Jytte Sonne fra Oppland KrF møtte fredag forhandlingsdelegasjonene på Hadeland sammen med andre politikere fra fylket.

– Jeg mener selv at tvillingabort ikke skal være tillatt. Tvillinger henger ofte sammen følelsesmessig. Kanskje vil man oppleve at man mangler noe hvis man blir den ene som vokser opp. Det vil være trist, sier hun til NTB.

– Men vil et forbud mot tvillingabort være tilstrekkelig for at KrF kan godkjenne en regjeringsplattform?

– Jeg tenker at det kanskje er slik det vil bli. Kampen mot sorteringssamfunnet er viktig, uansett hvilken sak det er.

– Viktig seier

KrFU-leder Martine Tønnessen mener et forbud mot tvillingabort vil være en stor seier for KrF, selv om paragraf 2c består.

– Det vil være et gjennomslag og en seier vi ikke hadde fått i en annen setting eller med andre partier, sier hun til NRK.

Sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug mener KrF må være fornøyd hvis partiet får gjennomslag for et forbud mot tvillingabort og seiere i andre kjernesaker.

– Jeg mener det vil være en viktig seier. For å unngå å bli altfor smale mener jeg det er rett å si at vi kan være fornøyd med tvillingabort, sier hun til NRK.

KrFs parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan, som sitter i partiets referansegruppe under forhandlingene, vil ikke svare direkte på Fædrelandsvennens spørsmål om KrF må ha gjennomslag for både forbud mot tvillingabort og endring av paragraf 2c.

– Jeg vil ikke uttrykke noe konkret og presist om et enkelt tema, for det er helheten i forhandlingsresultatet som avgjør om vi kan godkjenne det. Men vi må ha noe på abort, ja. Det mener jeg, sier han.

