Dyrevernalliansen: – Raus og god sluttpakke til pelsdyroppdrettere

Individuell vurdering av gjeld ved hvert enkelt bruk, kompensasjon til de over 62 år, åpning for å øke den økonomiske totalrammen på 505 millioner kroner og økt støtte til rivning av byggverk er hovedelementer i pakken.

– Vi mener dette er et veldig raust forslag til pelsdyroppdretterne, om lag halvparten av dem ville uansett vært lagt ned av seg selv i 2025 hvis utviklingen hadde fortsatt som den har vært. For denne halvparten er dette en ren gavepakke. For den øvrige halvparten er det en raus og god kompenasasjon regjeringen i dag legger fram, sier Live Kleveland, kommunikasjonsjef i Dyrevernalliansen til Nationen.

– Mener du det er riktig?

– Vi mener det er riktig. Næringen har nå fått en liten tilleggspakke fra regjeringspartiene i Stortinget i forhold til den regjeringen la opp til i utgangspunktet, sier hun.