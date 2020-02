Dragkamp om skyting av ulveflokker i Stortinget

Torsdag skal Stortingets energi- og miljøkomité avgi innstilling om Senterpartiets ulveforslag, hvor partiet vil instruere regjeringen til å skyte ulveflokkene i Mangen og Rømskog.

Forslaget er i tråd med det rovviltnemndene gikk inn for, som Klima- og miljødepartementet overprøvde før jul.

Etter at Frp gikk ut av regjering, har mange spekulert i at det kan ligge et nytt flertall mellom Sp, Ap og Frp i rovdyrpolitikken. Nå er spenningen stor om hvordan komitébehandlingen ender.

Senterpartiets Sandra Borch uttaler seg på en måte som kan tyde på at Sp-forslaget neppe får flertall.

– Jeg hadde egentlig forventet støtte fra Frp, fordi de var så sterkt ute for bare en uke siden, og sa de kom til å legge seg på Sps linje. Det er mulig opposisjonsrusen har gått litt ut av dem, og at virkeligheten har gått innover dem, sier Borch.

Trekke forslaget

Hun bekrefter at partiene har snakket sammen, men ikke om å danne flertall. I stedet hevder Borch at Frp vil unngå en avstemning om saken.

– Det har ikke vært møter mellom oss, men noen spørsmål om ikke vi kan trekke forslaget. Det har vært helt uaktuelt for oss hele veien. Hvis Frp fortsatt tror det er sjanse for det, er det jo ganske rart, siden prosessen i komiteen er i full gang, og saken skal avgis allerede torsdag.

– Uansett kommer dere til å opprettholde forslaget, slik at Stortinget voterer ja eller nei på om disse flokkene skal felles?

– Ja, det er så enkelt, sier Borch.

– Hvorfor vil Frp at dere skal trekke saken?

– Det må du jo spørre Frp om. Det er mulig de ikke var klar for å være så tøff i rovdyrpolitikken likevel, sier hun.

Frps nye energi- og miljøtopp Jon Georg Dale (Frp) sier han vil svare for Frps syn i saken etter at komiteen har avgitt innstillingen torsdag.

Ikke truet

Sandra Borch mener spørsmålet om ulvefelling er politikk, ikke jus.

– Hvis Stortinget vedtar Senterpartiets forslag, vil ikke saken da bare bli klagd inn for domstolene?

– Nå mener jeg det ikke er noe i loven og Bernkonvensjonen som tilsier det. Det som er veldig bra i ulvedommen (fra Borgarting lagmannsrett i forrige uke, journ.anm.), er at man påpeker at ulven ikke er utrydningstruet. Den som får refs i den dommen, er jo departementet, som har gjort en for slett jobb. Da må det være opp til regjeringen å gjøre den jobben bedre, sier Borch.

– Er det riktig at Stortinget skal sitte og saksbehandle enkeltvedtak i regjeringen?

– Stortinget har instruert regjeringen i rovdyrpolitikken tidligere. Det var nødvendig. Vi har et forlik som sier vi skal ha 4 til 6 ynglinger, og vi ligger langt over det. Så kan man jo spørre hvem som overkjører forvaltningen, sier Borch.