Sikring av barn i Øst-Finnmark, likeverdig barnevernstilbud, høyere utdanning, mobildekning og ladestasjoner i hele landet og sikring av domstolene er alle temaer den ferske digitaliseringsministeren må svare på i spørretimen onsdag.

Helleland trådde inn i rollen som distrikts- og digitaliseringsminister da Erna Solberg presenterte sin nye regjering etter Frp-exiten.

Arbeiderpartiet legger press

Arbeiderpartiet har satt i gang et arbeid med å presse den nye ministeren på distriktsspørsmål. Hele 18 representanter har spørsmål innen ulike temaer de ønsker å få svar på.

"Domstolkommisjonen, som har sett på strukturen i domstolene, har kommet med et forslag som vil kunne føre til en storstilt sentralisering av landets domstoler. Nedleggelsene vil kunne føre til lengre reisevei for folk og lokalt næringsliv som trenger å få sine rettslige avklaringer. Hvordan vil statsråden ivareta distriktshensyn i den videre prosessen med domstolsstrukturen?", skriver Maria Aasen-Svensrud i sitt spørsmål.

Elise Bjørnebekk-Waagen spør hvordan ministeren skal sikre lav arbeidsledighet og høy andel sysselsatte i hele landet. Fredric Holen Bjørdal utfordrer Helleland på kostnadene for pendlere, og spør om hun vil føre en politikk som gjør det dyrere for folk på bygda å komme seg til og fra jobb.

Bredbånd, mobil og frivillighet

To representanter tar opp bredbånd og mobildekning, i tillegg til ladestasjoner for elbil i hele landet.

Anette Trettebergstuen stiller spørsmål ved hvordan statsråden skal sikre at frivilligsentralene ikke legges ned.

Flere av stortingsrepresentantene tar også opp temaet unge og distriktene. Tuva Moflag lurer på hvordan flere unge skal trekkes mot Helgeland, mens Jonas Gahr Støre vil sikre barn i Øst-Finnmark samme tilbud som barn i resten av landet.

Kari Henriksen spør hvordan barn i distriktene skal sikres et likeverdig tilbud innen barnevern. Jorodd Asphjell har oppmerksomheten på høyere utdanning, og lurer på hvordan Helleland skal sørge for at høyere utdanningsinstitusjoner vektlegger sitt regionale ansvar.

Kultur til hele landet og fylkesveier

Tidligere kulturminister Trond Giske vil ha svar på hvordan hele landet skal få et godt tilbud av kulturopplevelser og -aktiviteter.

"En kvalitet ved Norge er at det bor folk i hele landet. Men for at det skal bo folk i hele landet, må det også være boliger i hele landet. I mange distriktskommuner kan det være risiko forbundet med å bygge seg en ny bolig. Man kan risikere at byggekostnaden for en ny bolig langt overstiger det boligen vil være verdt dersom den må selges. Hva vil statsråden gjøre konkret for å redusere den økonomiske risikoen ved å bygge nye boliger i distriktene?" spør Siri Gåsemyr Staalesen.

Kirsti Leirtrø vil vite hvordan ministeren skal bidra til at fylkeskommunen kan være med på den regionale utviklingen.

Ingalill Olsen spør hvor viktig oppgradering av fylkesveiene er for positiv utvikling av Norge. Tore Hagebakken utfordrer ministeren på hvordan hun skal sørge for kompetansearbeidsplasser i hele landet.

De to mest generelle spørsmålene kommer fra Eirik Sivertsen og Hadia Tajik.

Sivertsen spør "På hvilken måte vil statsråden styrke de nasjonale distriktspolitiske virkemidlene framover?", mens Tajiks spørsmål lyder slik: "Kva har statsråden tenkt å gjere for å sikre arbeidsplasser, kompetanse og verdiskaping i distriktene framover?"

Senterpartiet stiller Hareide til veggs

Mens det er Arbeiderpartiet som stiller spørsmålene til Helleland, er det Senterpartiet som stiller samferdselsminister Knut Arild Hareide til veggs. Også han får spørsmål om distriktspolitikk.

Flere av spørsmålene handler nemlig om fergeopprøret som har spredt seg ut over landet. Jenny Klinge spør hvordan Hareide skal sikre at fylkeskommunene kan gi et godt fergetilbud, mens Geir Adelsten Iversen spør om samferdselsministeren vil sørge for å holde prisene nede.

Hans Inge Myrvold spør: "På kva måte vil statsråden sikra at ferjereisande og fylkeskommunen ikkje står aleine med den store meirkostnaden som er påført med omlegginga til låg- og nullutsleppsteknologi?"