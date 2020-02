Distriktsminister går hardt ut mot bygde-harselering

De siste dagene har Jevnaker fått mye oppmerksomhet. Bygda på Hadeland, som nå er en del av Viken fylke, har både blitt omtalt i New York Times og fredag var den ferske distriktsministeren Linda Hofstad Helleland (H) på besøk.

Bakgrunnen er at en del byfolk har harselert med at Jevnaker ble oppført på New York-avisens liste over 52 steder å besøke i 2020. Statsråden satte pris på besøket.

– Det var veldig morsomt. Her er det en sånn optimisme og skapervilje som tegner et bilde av hvordan Distrikts-Norge er, og som jeg opplever at kultureliten i Norge ikke forstår noe av, sier distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) til Nationen.

– Vitner om uvitenhet

Statsråden hyller Jevnaker etter at de kom med på New York Times' liste. Dagens Næringsliv fulgte opp med en reportasje etter at Jevnaker fikk plass på listen, og reportasjen ble av flere oppfattet som harselering med tettstedet. Hofstad Helleland mener byeliten bør få øynene opp for verdiene som skapes på bygda.

– Det er helt unikt at en av verdens mest anerkjente kulturredaksjoner setter Jevnaker på lista over 52 steder i verden å besøke. At kultureliten ikke forstår verdien av det er egentlig litt leit. Det vitner om uvitenhet og at de har gått glipp av den viljen til å skape noe, slik som vi ser på bygda. Det handler om arbeidsplasser, næringsliv og kultur.

Hofstad Helleland mener folk på Jevnaker har kommet med den perfekte motreaksjonen etter at DN-skildret Jevnaker i en åtte siders reportasje.

– Det er ikke noe bedre enn å møte den harseleringen med humor, sier hun.

Bygger opp under fordommer

Hun forteller nå at hun skal ut på bygda, og har fått lov til å ta med seg emneknaggen #elskerbøgda

Statsråden synes derimot ikke noe om at det hun omtaler som “kultureliten” bygger opp under fordommer mot bygda og bygdefolk.

– Det er uforståelig for meg. Det er også uforståelig at den fortsatt forsterker den by mot land-holdningen som det ikke kommer noe godt ut av. Vi må bygge hverandre opp, og ikke rakke ned på hverandre.

– Tror du slik som regionreformen og politireformen som har pågått de siste årene har bidratt til å forsterke det?

– Sånn har det vært over mange år, og jeg tar på alvor at folk kan føle skepsis til endringer, fordi samfunnet er i endring og da er det vår jobb å forklare hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Men det å spille på fordommer om folk på bygda det synes jeg ikke noe om, og det bør man holde seg for god til.

– Kjempetrivelig

Den ferske distriktsministeren forteller at det var et hjertelig møte med bygdepatriot Bård Brørby på en kafé i Jevnaker.

– Det jeg sitter igjen med er den stoltheten og optimismen som preger mange folk som bor ute i distriktene. Det er et enormt engasjement og dugnadsarbeid. Det gjør et sterkt inntrykk på meg, og det vil jeg ta med videre.

Brørby mener det er svært positivt at statsråden tok turen til Jevnaker.

– Det var overraskende og kjempetrivelig. Det er veldig ålreit at Jevnaker blir lagt merke til, og hun legger merke til oss.

Han tror Jevnaker alt i alt har tjent på de siste dagers oppmerksomhet.

– Jeg tror Jevnaker har tjent godt på det, og jeg håper folk får øynene opp for at det er så mye bra som skjer på bygda.