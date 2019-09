Disse valgrekordene kan stå for fall

På gjennomsnittsutregningene til nettstedet Poll of polls, som samler og sammenstiller andres meningsmålinger, ser tallene i innspurten av kommunevalgkampen 2019 slik ut: Ap 24,3 prosent, Høyre 20,1 prosent, Frp 8,1 prosent, Senterpartiet 14,5 prosent, SV 6,6 prosent, MDG 7,3 prosent og KrF, Venstre og Rødt 4,1 prosent hver. Modellen til Poll of polls gir kategorien Andre en oppslutning på til sammen 7,6 prosent.

Denne beregningen skal tas med flere klyper salt. Den viktigste skyldes at modellen ikke tar høyde for at noen partier ikke stiller i alle kommuner. Ifølge nettstedet selv kan dette særlig innebære at oppslutningen til det ganske lokale bompengemotstanderpartiet FNB, som utgjør den største delen av "Andre", overdrives en smule på riksbasis.

TV2s stormåling av 8000 velgere, som ble offentliggjort søndag 8. september, gir tall som ligner, men er noe bedre for Sp (15,9) og noe dårligere for blant annet Frp (7,5) og Venstre (3,6). TV2-målingen gir en oppslutning på 3,4 prosent til bomlistene.

Er disse resultatene i nærheten av sluttresultatet, har det følgende konsekvenser for partiene:

Ap ligger an til å gjøre sitt dårligste kommunevalg noensinne. Faller partiet enda lavere enn 24,3 prosent, som tangerer bunnoteringen fra stortingsvalget 2001, må vi i tillegg tilbake helt til stortingsvalgene i i 1921 og 1924 - da partiet konkurrerte med utbryterne i Norges socialdemokratiske arbeiderparti etter innmeldingen i Komintern i 1919 - for å finne en dårligere nasjonal Ap-oppslutning. I de valgene fikk Ap henholdsvis 21,3 og 18,4 prosent av stemmene (mens utbryterne fikk 9,2 og 8,8 prosent). Siden Ap gjorde et relativt godt kommunevalg i 2015, med 33 prosents oppslutning, kan partiet i tillegg ende med å få sin største tilbakegang mellom to kommunevalg noensinne.

Høyre gjør et dårlig valg, men ikke rekorddårlig. Høyre har bare vært under 20 prosents oppslutning i to kommunevalg siden 1975. Begge disse valgene fant sted etter år 2000.

Frp gjør sitt dårligste kommunevalg siden 1991. I 2015 hadde Frp 9,5 prosent av stemmene. Før det hadde ikke partiet vært under ti-tallet i et kommunevalg siden det fikk 6,5 prosent i 1991.

Senterpartiet gjør sitt beste kommunevalg noensinne. Sp kan i tillegg ligge an til å gjøre sitt beste valg overhodet dersom de beste målingene slår til. Senterpartiets hittil beste valg kom under EU-kampen i 1993. Da fikk partiet 16,7 prosent av stemmene i stortingsvalget. Det beste kommunevalget hadde partiet i 1995, med 11,5 av stemmene.

SV kan gjøre sitt beste kommunevalg siden 2003. Etter å ha slitt med å komme over "sperregrensenivået" på 4 prosent i alle valg siden 2011, ser Audun Lysbakkens parti ut til å ha stabilisert seg på et høyere nivå.

MDG gjør sitt beste valg noensinne. MDGs forrige beste valg var i 2015, da partiet fikk en oppslutning på 5 prosent i fylkestingsvalget og 4,2 prosent i kommunevalget. Målingene skal bomme svært mye for at disse rekordene ikke slås i dag.

KrF gjør sitt dårligste kommunevalg siden 1937. Da fikk partiet 1,5 prosent av stemmene. Siden har KrF aldri vært under 5,4 prosents oppslutning i et kommunevalg. Stortingsvalget i 2017, hvor partiet fikk 4,2 prosent av stemningene, var også en bunnotering siden krigen. Den kan stå for fall i dag.

Venstre merker regjeringsslitasjen, men setter ingen ny bunnrekord. Partiet har vært nede i 3,7 prosents oppslutning i to kommunevalg siden 1975, og nådde i stortingsvalget i 1985 sin foreløpige bunnotering på 3,1 prosents oppslutning. Kommer partiet over 4 prosent i kveld, er det det dårligste kommunevalgresultatet siden 2003.

Rødt gjør sitt beste valg noensinne. Rødts forrige beste valg var partiets forrige stortingsvalg. I 2017 fikk partiet en oppslutning på 2,4 prosent.

FNB kan få den beste debuten for et nasjonalt parti siden SV. SV-forløperen Sosialistisk Folkeparti fikk en oppslutning på 11,2 prosent da partiet stilte i sitt første stortingsvalg under EU-kampen i 1973. Hvis det er korrekt å omtale bompengemotstanderpartiet FNB som et helhetlig politisk parti - det er registrert som det, men FNB i Oslo er låst i en bitter intern maktkamp som gjør at det kan diskuteres hvor samlet partiet egentlig er - og partiet faktisk får noe i nærheten av 3,4 prosents oppslutning, vil det være den beste debuten for et nytt riksparti siden 1973 (samme år fikk for øvrig Frp-forløperen Anders Langes Parti 5 prosent av stemmene). Går det litt dårligere for FNB, kan partiet fortsatt slå Kystpartiet, som fikk 1,7 prosent av stemmene da partiet debuterte i 2001.