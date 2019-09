Disse partiene fikk færrest stemmer under valget

Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne jubler over brakvalg, begge med rekorder for oppslutningen.

Men på motsatt side av skalaen finnes det partier som har fått heller laber oppslutning. Partiet som fikk aller færrest stemmer under årets valg var partiet Hemnes samfunnsdemokratiske folkeparti, med 13 stemmer. Partiet fikk 0,5 prosent oppslutning i kommunen Hemnes, hvor det ble avgitt 2416 stemmer.

Kjemper mot sammenslåing

Partiet hadde ikke engang rukket å bli ett år gammelt før de stilte til sitt første valg. Blant det viktigste for partiet er å sørge for at Hemnes fortsetter som en egen kommune, i stedet for å bli slått sammen med for eksempel Rana.

Folkelista for Etnedal får heller ingen representanter i kommunestyret de neste fire årene. Partiet fikk 21 stemmer. På tross av at partiet havnet helt i bunnen over antallet stemmer, fikk Folkelista 3 prosent av stemmene i Innlandet-kommunen Etnedal, hvor 714 personer avla stemme.

37 stemmer ga tre mandater

Listen over partier med få stemmer finner vi mange lister, som Sentrumlista i Gamvik (13 stemmer), Liste for Rødt, Senterpartiet og partiuavhengige fiskere (25 prosent), Vegalista (28 stemmer) og Utsira Bygdeliste (37 stemmer).

På Utsira ga 37 stemmer tre mandater og 30 prosent av stemmene. 129 personer stemte under valget på Utsira.

Det partiet som fikk flest stemmer i hele landet, uten å få et eneste mandat i noe kommunestyrer var Liberalistene som fikk 4483 stemmer.