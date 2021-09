Disse deltar i sonderingene

Onsdag ble det avklart at SV sender partileder Audun Lysbakken og nestleder Kirsti Bergstø til sonderingene, som begynner torsdag.

Dermed har alle de tre partiene bestemt hvem som skal delta.

– Vi ser fram til sonderingene på Hurdalsjøen, og vi jobber for at en ny regjering skal få en kraftfull politikk for å få ned forskjellene og for å få bukt med miljøkrisen, sier Lysbakken.

Fra Arbeiderpartiets side deltar partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik.

Senterpartiet sender partileder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad.