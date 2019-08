Diskusjonen bom stille rundt Frps skisse

Dermed er ikke faren for regjeringskrise over, og Frp-leder Siv Jensen ville søndag kveld ikke spekulere i hva som kan bli konsekvensene om Venstre sier nei.

– Hvis Venstre ikke vil være med på det, mener jeg det er opp til statsministeren å håndtere dette videre, sa Jensen.

Høyre avventer

Statsminister Erna Solberg (H) har sagt at alle de fire partiene skal behandle bompengeskissen, og at hun avventer tilbakemeldingene før hun sier noe mer om innholdet. Høyre vil ikke si noe om skissens innhold, men sier de er med på den, om de andre regjeringspartiene er med.

Frp er altså med, Venstre-nestleder Ola Elvestuen har slått fast at partiet ikke stiller seg bak bompengeskissen, mens KrF ikke har gått ut med sitt ståsted. Leder Kjell Ingolf Ropstad hadde søndag kveld et telefonmøte med KrFs landsstyre, men ville ikke si om partiet stiller seg bak skissen, da han møtte pressen etterpå.

Stridspunktet

Ifølge Dagbladet er punktet Venstre har størst problemer med, at det med Frps bompengeskisse blir billigere å kjøre bil inn til de store byene. Det kan nemlig føre til økning i biltrafikken, noe som vil være, i strid med det såkalte nullvekstmålet fra Granavolden-erklæringen: «Regjeringen har som mål at all vekst i persontrafikken i byene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange».

Ifølge VG har skissen en samlet ramme på mer enn 20 milliarder kroner over ti år. Ti milliarder kroner skal brukes på å øke statens andel av finansieringen av storbypakkene fra 50 til 70 prosent.