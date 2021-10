Dette vet vi om Hurdalsplattformen

* Det blir halv pris på ferjebilletter og gratis ferje på strekninger med under 100.000 passasjerer ( VG ).

* Ap og Sp er enige om en opptrappingsplan som skal styrke tilbudene for psykisk helse både i kommunene og på sykehusene, men en særlig satsing på barne- og ungdomspsykiatri ( NTB ).

* Statlige etater skal ikke lenger få benytte PR-byråer. Staten skal kutte i konsulentbruk ved å utvide egen kompetanse og statlige virksomheters kjøp av tjenester skal kraftig reduseres. Utover informasjons- og holdningskampanjer skal slike tjenester som hovedregel ikke benyttes ( VG ).

* Ap og Sp er enige om å gi full momskompensasjon til frivilligheten. Dermed blir det mer penger i kassen til over 20.000 organisasjoner ( NTB ).

* Kravet om at studenter må ha minst karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen skal bort. De vil også omgjøre den såkalte «avskiltingen» av lærere utdannet før 2014 ( NRK ).

* Partiene varsler en mer aktiv stat i næringspolitikken og strengere klima- og kvalitetskrav i anbud og offentlige innkjøp ( NTB ).

* Arbeidsgivere vil måtte dokumentere behovet for en deltidsstilling framfor heltid, og muligheten til å ansette midlertidig blir strammet inn ( FriFagbevegelse ).

* Den lille bygda Nesna på Helgelandskysten skal igjen få et høyskoletilbud, ifølge regjeringsplattformen som skal legges fram onsdag ( Aftenposten ).

* Partiene varsler at de skal legge fram en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Opptrappingen skal skje i samarbeid med partene i jordbruksavtalen og baseres på et nytt tallgrunnlag ( Nationen ).

* Regjeringen skal sikre riktig tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret, isregnet å måle inntektsnivået og ikke bare inntektsutviklingen. De skal også legge fram og gjennomføre en opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser, og sette et mål for selvforsyningsgrad på 50 prosent. I tillegg skal importvernet for norsk jordbruk sikres ( Nationen ).

* Fagforeningsfradraget har stått stille på 3850 kroner siden Erna Solberg tok over som statsminister for åtte år siden, skal dobles til 7.700 kroner, erfarer FriFagbevegelse.

* Ap-Sp-regjeringen vil stanse frislippet i drosjenæringen, erfarer VG. 1. juli 2020 innførte Solberg-regjeringen en reform, der blant annet regelen om at alle som kjører drosje må ha løyve og være tilknyttet en drosjesentral, ble fjernet.

* Fylker som selv vil oppløses, får lov til dette, erfarer NRK blir en del av plattformen.

* Maksprisen for foreldrebetaling i barnehagene blir redusert, erfarer NRK.