Justisministeren har blitt kritisert for bruken av den kinesiske sosiale plattformen i rollen som statsråd for justis og beredskap.

En av dem som har kritisert Mehl er lederen i Unge Venstre Ane Breivik.

– Som en representant for norske myndigheter synes jeg ikke Mehl skal markedsføre seg eller departementet på sosiale medier som er så problematiske som Tiktok. Og særlig ikke når man er justis- og beredskapsminister – det rimer svært dårlig med rollen hennes, sier Breivik til Kom24.

Les også: TikTok åpner salg av fersk mat

– Forholder meg til gjeldende råd

Tiktok-bruken har gått helt til Stortinget, hvor stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) har stilt et skriftlig spørsmål om statsrådens bruk av appen.

– Kan statsråden gjøre rede for sin bruk av appen Tiktok, herunder om den er installert på en mobiltelefon hun bruker i tjenesten, og kan statsråden utelukke at informasjon fra hennes mobiltelefon kan være på avveie, spør Stensland.

Annonse

Mehl gir ikke et direkte svar på om hun bruker Tiktok på samme telefon som hun bruker i tjenesten.

– I mitt virke som justis- og beredskapsminister er jeg til stede på ulike sosiale medier og plattformer. Det gir en mulighet til å kommunisere viktige budskap om justis- og beredskapspolitikk til grupper det ikke er like lett å nå via tradisjonelle mediene, skriver justisministeren i sitt svar og legger til:

– Jeg forholder meg til gjeldende råd og retningslinjer for bruk av blant annet mobiltelefon i tjenesten.

Blir tatt opp med Støre

Verken Fremskrittspartiet eller Høyre er særlig imponert over svaret hennes, skriver Dagbladet.

– Jeg er bekymret for at folk undervurderer hvor alvorlig dette er. TikTok er mer enn et sosialt medium. Det er opprettet av kinesiske myndigheter for å ivareta kinesiske interesser og innhente verdifull informasjon for regimet i Beijing, sier Per-Willy Amundsen (Frp) til Dagbladet.

Ifølge avisa vil Amundsen nå stille et spørsmål til statsministeren for å få svar på om statsråder bruker appen på tjenestetelefonene sine.