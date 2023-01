Statsminister Jonas Gahr Støre, olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og Kjetil Lund, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innkalte fredag morgen til pressekonferanse om tiltak for å bedre forsyningssikkerheten for kraft.

Det skal skje i form av en egen styringsmekanisme, som gir strengere krav til å holde igjen på vannet i magasinene.

– Vi skal holde igjen mer vann ved utsikter til knapphet på vann, og vi skal styrke mulighet til å gripe inn i produsentenes disponering ved fare for reell knapphet på energi, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Ap/Sp-regjeringen åpner også for å redusere utenlandseksporten via utenlandskablene til Europa, i unntakstilfeller.

– I ytterste konsekvens kan det settes inn restriksjoner på utenlandsforbindelsene, varslet olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Regjeringen oppgir ikke hvilket nivå vannmagasinene må ligge på at en slik restriksjon skal skje.

Støre: – I siste instans

Overfor Nationen understreker statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at restriksjoner på utenlandskablene er noe som kun vil skje "i siste instans" med de nye forsyningsgrepene som regjeringen nå innfører.

– Hvor sannsynlig er det at eksportbegrensninger vil skje?

– Jeg tror det er noe som er siste instans. For signalene som går til kraftselskapene nå og blir formalisert om at de har et ansvar om å ivareta forsyningssikkerheten, det ser ut til å ha god effekt.

Han viser til i fjor sommer, da olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ba NVE pålegge kraftprodusentene om å rapporte hvordan de brukte vannmagasinene. I etterkant økte fyllingsgraden i vannmagasinene "helt tydelig", ifølge statsministeren. Det som nå skjer, er at regjeringen ansvarliggjør kraftprodusentene, de får rapporteringsmekanismer og må utarbeide strategier for å ivareta samfunnsansvaret, sier Støre, og legger til:

– Og i siste instans kan regjeringen komme inn og regulere produksjon og også eksport. Men jeg ønsker at det skal være et tiltak som du må ta i siste instans. Vi er avhengig av at vårt kraftsystem med eksport og import fungerer 24/7. I løpet av et døgn kan det være både import og eksport. Det er grunnlaget for vårt kraftsystem.

– Nødbrems

Olje- og energiminister (Ap) Terje Aasland går også langt i å si at noen restriksjoner på utenlandsforbindelsene ikke hadde vært aktuelt under krisesituasjonen med tomme vannmagasiner i Norge i fjor sommer, selv om de hadde hatt de nye forsyningsgrepene som regjeringen nå kommer med.

– Hvis vi hadde hatt denne ordningen før vårsmeltingen i fjor, hadde vi hatt mer kontroll på vannkraftproduksjonen, sa Aasland, og mente kraftprodusentene da hadde tatt mer ansvar:

– Før en da måtte trekke i nødbremsen for eksporten.

Aasland (Ap) og Støre understreket at forsyningsmekanismen opprettes for å sikre forsyningssikkerhet for husholdninger og bedrifter, ikke som et prisgrep.

– Vi har hatt fokus på forsyningssikkerheten. Det er helt avgjørende for at man har strøm i kontakten sin. Når det gjelder prisen, har vi andre tiltak, sa statsråden.

Det har tidligere kommet reaksjoner fra EU-land på Norges mulige restriksjonsgrep.

– Vi er helt sikre på at det å ramme inn forsyningssikkerhet er innenfor EØS-reglene, sa Terje Aasland (Ap).

Støre sier de har informert EU-land om forsyningsgrepet Norge nå gjør, og viser til at de har høstet forståelse for dette fra nordiske naboer og Tyskland.

Ansvarliggjør kraftprodusentene

Ifølge regjeringen, er det fire faktorer skal sikre forsyningssikkerhet.

* Lovfesting av produsentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten for kraft

* Krav om at produsentene utarbeider strategier for å ivareta forsyningssikkerheten og adgang for energimyndighetenes til å føre tilsyn og kontroll med disse, herunder sanksjoner

* adgang for energimyndighetene til å gripe inn i magasindisponeringen i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi.