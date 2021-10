– Jeg har barnebarn på fem og to år, og jeg føler et ansvar for at i den tiden jeg har i politikken, skal jeg bidra til at det Norge de skal leve videre i, blir et godt land. Da må også jorda være levelig. Og Norges bidrag er å kutte våre klimagassutslipp på en måte som gjør at det fortsatt er jobber, inntjening og framtid i norsk økonomi.

Slik har Ap-leder Jonas Gahr Støre overfor NTB beskrevet løftet han har gitt til barnebarna om klima.

Denne uken ble Støre forlatt i Hurdal av SV, som mente at de ikke fikk nok gjennomslag på blant annet klimafeltet i regjeringssonderingene. Dermed rettes forventningene mot Ap-lederen.

– Vi håper at Jonas Gahr Støre kommer til å levere på det han har lovet sine barn og barnebarn, nemlig å ta klimakrisen på alvor og sørge for klimahandling som sikrer trygge jobber, sa leder Frode Pleym i Greenpeace da SV-exiten var et faktum.

– Jeg er enig, svarte SV-leder Audun Lysbakken på vei bort fra Hurdalsjøen Hotell, hvor forhandlingene foregår.

Lytter til flere

Støre garanterer for at klimaambisjonene ikke forlot regjeringsforhandlingene med SV. Men at løsningene Arbeiderpartiet og Senterpartiet går for, ikke nødvendigvis er de samme.

– Jeg har barnebarna i bildet også. Jeg skal lytte til alle som har dette store engasjementet, men jeg vil si med trykk at jeg ikke vil la meg belære fra utsiden om hva det vil si å ta det ansvaret. Jeg vil bli trodd på at dette er viktig for meg. Måten vi jobber på, med å se helheten, det er veien vi kan komme til det målet på, sier Støre til NTB.

Han understreker at miljøbevegelsen blir hørt.

– Men ingen har monopol på den rette løsningen på disse store oppgavene. Du må følge din overbevisning om hva som virker.

Mens SV ønsker full letestans etter olje, er Støre klar på at det ikke er veien å gå.

– Hvis vi stenger ned næringene og kutter aktiviteten, kommer vi ikke til å lykkes med det vi skal få til fram mot 2030, og ikke minst etter 2030. Vi ønsker en petroleumsmelding som ser på klimamessig og finansiell risiko ved vår aktivitet, sier han.

Får spørsmål fra barnebarnet

Klimaløftet til barnebarna var noe Støre trakk fram i flere debatter i valgkampen. Etter partilederdebatten i Bergen før valget, spurte NTB ham mer detaljert om hva løftet går ut på.

– Jeg skal gjøre mitt for at Norge når målene vi har forpliktet oss til, på en måte som får større effekt enn bare i Norge, nemlig at vi leverer noen løsninger som virkelig kan utgjøre en forskjell ute i verden, svarte Støre.

– Er dette noe du ble spurt om å gjøre?

– Nei, du vet, femåringer spør ikke etter det. Men når du går med en femåring på tur i skogen i dag, så vil han faktisk stille spørsmål om miljø. Han plukker det opp og får det med seg. Og bare det å være pappa til tre gutter, bestefar til to gutter, det gjør at jeg føler et sterkt ansvar. Jeg har rundet 60, og jeg skal bruke tiden min på å utgjøre en forskjell.