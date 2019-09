Dette er folket opptatt av i kommunevalget 2019

Marte Haande, ambulansearbeider, Oppdal

– Det viktigste er å se folket som bor her i bygda sine behov. Jeg har små barn og tenker familie, skole og oppvekst, helse og omsorg.

– Er det noen spesielle saker som er viktig i Oppdal?

– Ja, det er gjengangere, slik som sentrumsutbygging og skole- og helsesektoren. Det er blant annet diskusjon om utbygging av hyttefelt. Vi har mange turister og mye hyttefolk som vil utvide enda mer, så det å ta vare på jorda og friarealene er viktig. Vi skal ikke bare bygge oss ned, men ta vare på områder for fremtiden også.

Wilhelm Sager, daglig leder av gullsmedforretning, Kristiansund

– Helse og eldreomsorgen er veldig viktig.

– Hva er grunnen til det?

– Nå er det slik at vi skal miste et sykehus her i byen, da håper jeg vi får beholde noe i hvert fall, slik som fødeavdelingen. Det er også viktig at sykehjemmene blir godt nok utbygget for de eldre.

– Vil du si det er den største saken her i kommunen?

– Ja, sykehus er den største debatten.

Hamza Nahoui, lege, Kristiansund

– Helsepolitikken og sykehussaken i Kristiansund er en av de viktigste sakene for meg. Familiepolitikken, barnehager og skoler er også viktige saker som småbarnsforelder og for en ung familie.

– Hvordan påvirker sykehussaken din arbeidssituasjon?

– Det påvirker ganske mye. Det er mye usikkerhet som preger hverdagen, det preger også stemningen og arbeidsmiljøet. I et større perspektiv er det en viktig sak for eksistensen av et ungt sosialt miljø i byen. Noen kan si at det handler om eksistensen for hele byen også, det kan man ikke være helt uenig i.

Carina, butikkmedarbeider, Kristiansund

– Jeg er opptatt av miljø og her i byen er det selvfølgelig sykehuset og fødeavdelingen.

Annonse

– Hva er det med miljøet som gjør at du er opptatt av det?

– Jeg er veldig opptatt av dyrevelferd og at vi må bli litt grønnere. På partilederdebatten synes jeg at Une Bastholm fra De Grønne kommer med mye bra.

Marit Fredriksson, avdelingsbanksjef, Batnfjordsøra i Gjemnes

– Gjemnes kommune ligger midt i mellom Molde og Kristiansund, og det er krig tett på. Her er det splid. Men Gjemnes kommune vil fortsette for sin egen del.

– Jeg tenker at et godt helsetilbud, at vi er knyttet til et godt sykehus som er godt bemannet og kan gi oss den hjelpen vi trenger når vi trenger den er viktig. Det som er viktig for meg er at vi har et godt tilbud. Man ser at det går mot en sentralisering, så er jeg veldig for at det skal være tilbud ute i distriktene. Det er det viktigste for meg, at vi har det vi trenger selv om vi bor på bygda.

Tomas Rosset, kundemottaker ved bilverksted, Oppdal. Listekandidat for Oppdal Høyre.

– Det viktigste for meg er infrastruktur, kolektivtransport og vei. Det at folk har mulighet til å reise kollektivt i distriktene.

– Dere har ikke bompengediskusjon her?

– Nei, ikke enda, men det kommer.

– Er det noen spesille saker som preger valgkampen i Oppdal?

– Skole er viktig og det har også vært en del om flerbrukshall. Eldreomsorg og demensboliger er spesielt viktig. Det er også viktig at spesiALfunksjoner innen helsevesen blir flyttet til byene. Det er også viktig at funksjoner som Statens vegvesen og passkontoret som har blitt foreslått nedlagt, blir berga videre. Vi mangler sivil medarbeider hos politiet. Vern av natur og vindmøllesaken er også aktuell her. Folk vil ikke ha vindmøller som raserer natur.

Jon Eikrem, konservator og avdelingsleder ved Nørdmøre Museum, Tingvoll. Førstekandidat for Tingvoll Venstre.

– I lokalpolitikken handler det om å få til god oppvekst, god omsorg og utvikling i kommunen. I tillegg sier vi et klart nei til avfallsdeponi på Rausand i Nesset kommune.

– Vil du si det er hovedsakene i din kommune?

– Ja, jeg vil si det. Det å legge til rette for å en så god oppvekst som mulig ved å beholde barnehage- og skolestruktur, satse på kompetanseutvikling og støtte lokale lag og foreninger er veldig viktig.

Ida Engeseth Hegdal, møbelselger, Molde.

– Det har vært en evig diskusjon om utbygging av vei, noe som folk ikke liker. Det er også manko på barnehageplasser, det har jeg også kjent på selv. Miljø, barnehageplasser og bomstasjoner som skal bygges.