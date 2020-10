Dette betyr statsbudsjettet for din økonomi

I regjeringens forslag til statsbudsjett legges opp til kutt i inntektsskatten for alle som tjener penger. Men det er de som tjener mest, som får de største kuttene.

Folk med en inntekt på 300.000-400.000 kroner i året, får et skattekutt på 300 kroner, mens folk med en inntekt på 500.000-600.000 får et kutt på 500 kroner.

Tjener du over 1 million kroner i året, får du i snitt et skattekutt på 3.400 kroner neste år, ifølge budsjettforslaget.

BSU og barnetrygd

Barnefamilier nyter godt av budsjettet gjennom en økning i barnetrygden på 300 kroner i måneden for barn opptil seks år. Årlig blir dette 3.600 mer å rutte med.

Det blir også gunstigere for unge å spare til bolig, gjennom at det maksimale årlige sparebeløpet i BSU-ordningen økes fra 25.000 kroner til 27.500 kroner.

Budsjettet inneholder også en gladnyhet til lettbrusdrikkere: Regjeringen foreslår et kutt på 30 prosent i avgiftene på lettbrus.

– For dem som har et høyt forbruk vil de jo spare noe. 1,5 liter lettbrus koster rundt 32 kroner i dagligvarebutikk i dag og vil bli 2–3 kroner billigere, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB til NTB.

Andre endringer

* Dersom du har en gavmild arbeidsgiver, vil også et annet skattegrep i budsjettet være bra for deg: Regjeringen foreslår nemlig å øke beløpsgrensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver fra 2.000 kroner til 5.000 kroner. I tillegg blir influensavaksiner som betales av arbeidsgiver, skattefrie.

* Frikortgrensen, altså hvor mye du kan jobbe uten å skatte, økes fra 55.000 til 60.000 kroner.

* Dersom du benytter deg av alternativ behandling og kosmetisk kirurgi, kan dette bli dyrere. Regjeringen vil nemlig fjerne momsfritaket for disse behandlingene, med mindre de er medisinsk begrunnet og finansieres av det offentlige.

* Formuesverdien av fritidsbolig oppjusteres med 20 prosent. Det får innvirkning for dem som allerede betaler formuesskatt, eller de som er på grensen til å gjøre det.

* Samtidig reduseres den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig og fritidseiendom fra 5 til 4 promille.

* Dersom du får kjøpe aksjer hos selskapet du jobber i til underpris, økes den skattefrie fordelen for dette fra 5.000 til 7.500 kroner, men satsen økes også fra 20 til 25 prosent.