Det må bli lettere å bygge ut fornybar energi, mener Business Europe

Denne artikkelen er skrevet av Alf Ole Ask i Energi og Klima som er nettavisen til Norsk klimastiftelse.

Den nyvalgte presidenten i Business Europe, svenske Fredrik Persson, mener at prosessen for godkjenning av konsesjoner for fornybar energi tar for lang tid. I noen land kan det ta opptil fem-seks år å få behandlet en konsesjon for utbygging av for eksempel vindkraft.

I den energisituasjonen som EU-landene befinner seg nå, er ikke det holdbart.

Europas NHO

Business Europe er den europeiske næringslivsorganisasjonen, der Næringslivets Hovedorganisasjon er en av 40 medlemsorganisasjoner.

I sitt økonomiske utsyn som organisasjonen presenterte denne uken, er energisituasjonen i Europa et viktig tema. Her understrekes det at EU må samordne innsats for å fjerne hindringer og sikre bedre integrering av energimarkedet.

Det betyr å løse opp flaskehalser for å bedre flyten av energi i Europa. I tillegg å gjøre det lettere å investere i null og lavkarbonløsninger.

I dette bilde hører en raskere behandling av konsesjoner hjemme i hvert enkelt medlemsland.

Hvilke land?

–Det er for mange medlemsland som drar føttene etter seg, sier Persson.

–Hvilke land er det du konkret tenker på?

–Jeg vil ikke nevne land direkte, men heller snu på det og peke på Danmark og deres offshore vindsatsing som et positivt og godt eksempel. Det er imponerende, sier Persson.

Danmark i førersetet

Danmark har tatt føringen når det gjelder offshore vindkraft. I et samarbeid med EU, Tyskland, Nederland og Belgia skal det bygge ut 150 gigawatt innen 2050. Dette er kraft som fra danske energiøyer skal spres til europeiske forbrukere.

Til sammenligning er den norske havvindsatsingen 30 gigawatt innen 2040.

Støtter EUs forslag

I sin Repower EU pakke lanserte EU-kommisjonen i mai forslag om å forenkle konsesjonsbehandlingen av fornybar energi. Den foreslår at medlemslandene skal opprettes spesielle «Go-to soner» der behandlingstiden kan være helt ned til et halvt år om det gjelder mindre sol- eller vindkraftanlegg. Men makstiden i slike soner skal være ett år.

De som vil bygge vind- eller solparker utenfor slike forhåndsdefinerte områder, skal få søknaden behandlet i løpet av to år.

Administrerende direktør i Business Europa Markus J. Beyrer understreker at Business Europe støtter disse forslagene som nå skal behandles i parlamentet og Ministerrådet (medlemslandene).

Omstridte forslag

Dette er kontroversielle forslag som også vil være EØS-relevante og dermed kan bli lov i Norge.

Olje- og energiminister Terje Aasland er skeptisk til disse reglene, fordi han mener at prosesser som utbygging av fornybar energi krever bred folkelig støtte. I Norge høstet planer om å peke ut spesielle områder egnet for vindkraft et opprør. Det har ført til at kommunene nærmest nå har vetorett når det gjelder vindkraft på land.

Den norske regjeringen har sendt EUs forslag ut på høring med frist til 8. august.