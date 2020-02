Fredrik Mellem, generalsekretær i Europabevegelsen la fredag ut et innlegg på Facebook som har skapt reaksjoner. Det hele startet med et innlegg fra Senterpartiet på sosiale medier, hvor det sto følgende:

«For 1 317 dager siden stemte britene for å gå ut av EU. I dag kan vi endelig ønske dem velkommen i det gode selskap av selvstendige stater i Europa!»

Det falt ikke i smak hos Mellem.

– Det er på grunn av partier som Senterpartiet at det blir krig i verden. En så respektløs omtale av 27 andre selvstendige stater er heldigvis sjelden kost – selv fra den kanten. Heldigvis er dette partiet helt unikt for Norge, skriver Mellem på sin Facebook-side.

Nationen har spurt generalsekretæren om å utdype hva han mener med at «det er på grunn av partier som Senterpartiet at det blir krig i verden».

– La meg svare på dette med et spørsmål du burde stille Senterpartiet: Dersom Senterpartiet får utenriksministeren i en ny regjering. Vil vedkommende ta seg bryet med å møte sine nordiske kolleger? De er jo ikke representanter for selvstendige land. Senterpartiets frastøtende holdning til våre nordiske naboland, og europeiske stater for øvrig, burde skape allmenn bestyrtelse og bekymring i det politiske miljøet. Ikke minst i Arbeiderpartiet, svarer Mellem.

Annonse

Sp-veteran og medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Liv Signe Navarsete, kaller utspillet for «sprøyt».

– Uttalelsen fra Europabevegelsen er det bare en ting å si om: sprøyt. Totalt useriøst, og trolig utslag av bittert nederlag ved Storbritannia sitt farvel til EU, sier Navarsete og legger til:

– Senterpartiet vil samarbeide godt både i Norden og Europa, i tillegg vil Norge med vår politikk ha ei fri stemme i resten av verden. Noe også våre naboland har brukt som kanal da de er bundet til EU sin utenrikspolitikk, sier hun.

Emilie Enger Mehl (Sp) er stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen hun mener uttalelsen fra Mellem er «drøy».

– Det er en drøy anklage som det er vanskelig å ta seriøs. Synd at en representant for Europabevegelsen velger å legge seg på et så lavt nivå, som bare bidrar til polarisering. Det fremstår først og fremst veldig kunnskapsløst, sier Enger Mehl til Nationen.

Enger Mehl sier at partiets standpunkt er at det skal være et internasjonalt samarbeid mellom selvstendige stater, og at de er mot såkalte overnasjonale organer.

– Senterpartiet mener prinsipielt at mellomstatlig samarbeid er bedre enn overføring av suverenitet til overnasjonale organer, slik som EU. Vi mener at det norske folk bør bestemme i Norge, og ønsker mer makt til Stortinget og mindre til EU. Vi ønsker internasjonalt samarbeid mellom suverene, selvstendige stater. Mellem burde vite at Senterpartiet har mange representanter som også engasjerer seg internasjonalt, sier hun.