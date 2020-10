– Det betyr enormt mye at 4H beholder støtten

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) vil bevilge 39,3 millioner kroner i støtte til 30 organisasjoner fra nyttår.

Dette er nøyaktig det samme som ble gitt til organisasjonene i årlig driftstilskudd fra Landbruks- og matdepartementet i 2020.

I forslaget til neste års statsbudsjett skriver departementet at «tilskottet skal medverke til å halde oppe aktiviteten i organisasjonane, og bidra til eit levande og aktivt organisasjonsliv lokalt, regionalt og nasjonalt.»

4H Norge: – Vi er så glade

Dersom forslaget til statsbudsjett for 2021 blir vedtatt, får 4H Norge 7,10 millioner kroner i støtte.

Annonse

– Vi er så glade for at regjeringen viderefører støtten til 4H Norge. Støtten sikrer at vi kan fortsette med god 4H-aktivitet for tusenvis av barn og unge over hele Norge, sier generalsekretær Randi Versto Kaasa i 4H Norge til Nationen.

– I en krevende periode betyr det enormt mye at 4H beholder støtten. Vi skal nå fortsette å lage god aktivitet og skape engasjement i lokalsamfunn over hele landet, legger hun til.

Flere tall

Norges Vel får 1,9 millioner kroner, Hanen 2,15 millioner kroner og Matsentralen Norge 7,8 millioner kroner. Se tabellen under for full oversikt.