Regjeringen vil utsette den nye nettleieordningen – bransjen mener det er umulig

Omleggingen av nettleieordningen skulle etter planen innføres fra 1. januar, men dette er nå utsatt, opplyste partiene på en pressekonferanse fredag.

– Mange har fryktet at den nye nettleieordningen ville gi økte utgifter på toppen av en allerede høy strømregning, sa SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Aasland sier den nye ordningen har vært og er omdiskutert. Mange forbrukere er usikre på effekten av ordningen og hvordan de skal forholde seg, påpeker han.

Partiene mener derfor at det ikke er hensiktsmessig å innføre endringen nå.

Når omleggingen kommer, er ikke bestemt. Aasland sier at partiene er blitt enige om at nettselskapene ikke skal pålegges å innføre den nye ordningen fra 1. januar og heller ikke i løpet av våren.

– Vi utsetter altså forskriftsendringen som ligger som grunnlag. Den skal ikke iverksettes i løpet av våren 2022, sier Aasland.

Selv om Ap, Sp og SV nå er enige om å utsette innføringen av den nye nettleieordningen fra nyttår, mener energibransjen at dette ikke er teknisk mulig.

– Stortingspartiene vet utmerket godt at det ikke lenger er mulig for nettselskapene å utsette innføringen, fordi systemet allerede er teknisk på plass. Vi har lojalt innrettet oss etter det statsråden senest mandag sa til stortinget, at ordningen skal innføres, sier Energi Norge-sjef Knut Kroepelien til Aftenposten.

– Vi har således ingen mulighet til å utsette ordningen i praksis, sier Kroepelien.

Ifølge ham har Energi Norge informert Stortinget og departementet fortløpende om når det var for sent å innføre i praksis, noe som skjedde i begynnelsen av denne uken.

Kroepelien opplever det som svært vinglete og uforutsigbart at stortinget ikke støtter egen statsråd på dette området.

– Den nye nettleien vil innføres, fordi det ikke er mulig for selskapene å reversere dette lenger, sier han.