Den nye LO-lederen til angrep på Senterpartiet

Peggy Hessen Følsvik tok over som LO-leder etter at daværende leder Hans-Christian Gabrielsen døde 9. mars.

I et intervju med TV2 sier hun at det ikke er aktuelt for henne med noen andre enn Jonas Gahr Støre som statsminister dersom det blir regjeringsskifte.

Hun peker på Senterpartiets holdning til internasjonale spørsmål, og mener Norge må forholde seg til resten av verden fordi vi er et såpass lite land.

– Fordi vi er en liten økonomi. Vi er helt avhengig av handel og eksport for å kunne opprettholde sysselsettingen her i landet og beholde gode arbeidsplasser, sier hun til TV2.

Hun mener det å si opp EØS-avtalen er feil vei å gå for Norge.

Diskusjonen om hvem som bør bli statsminister ved et regjeringsskifte har gått gjennom hele vinteren. I februar skrev Nationen at fire av ti Senterpartiet-ordførere krever Vedum som statsminister dersom de blir størst ved neste valg.

Også Arbeiderpartiet-ordførere åpnet for Vedum, mens andre sa at det ikke var aktuelt, selv om Sp skulle bli størst.

I en fersk målingen Norstat har gjort for NRK og Aftenposten faller Senterpartiet med 5,6 prosentpoeng fra forrige måling, og endte på 16,6 prosent. Ap havnet på 23,3 prosent.