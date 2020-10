De rødgrønne frykter korona har forsterket ulikheten i Norge

Arbeiderpartiet, SV, Sp, Rødt og MDG hevder regjeringen manglende evne og interesse til å motvirke økt ulikhet under koronakrisen, skriver Klassekampen.

– Det virker ikke som det har gått opp for regjeringen eller at de er interessert i å gå gjennom hvor bredt krisen treffer, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV.

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal vurdere koronapandemiens påvirkning på norsk økonomi mot 2025. Finansminister Jan Tore Sanner (H) mottok første delrapport fra utvalget i starten av oktober og den endelige rapporten er ventet i første kvartal 2021.

Annonse

De fem rødgrønne partiene foreslår nå for Stortinget at mandatet for utvalget endres. Utvalget må også se på hvordan pandemien påvirker ulikhet mellom folk, mener partiene. Partiene vil i tillegg endre sammensetningen i utvalget for å oppnå større representasjon fra hele landet.

– Det at et arbeid har pågått med en innretning som ikke er god nok, er jo ikke et argument for at man bare skal fortsette, sier finanspolitisk talsperson Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet.

Sanner skriver i en epost til Klassekampen at utvalget allerede har et bredt mandat og at det er for tidlig å gjennomføre en grundig vurdering av fordelingsvirkningene.

(©NTB)