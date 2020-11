Danmarks regjering noe ned på måling etter minkskandalen

Ordren om å avlive all mink i Danmark kostet matministeren jobben og regjeringen noe av oppslutningen. De ligger fortsatt høyere enn valgresultatet fra i fjor.

Socialdemokraterne går tilbake 2,1 prosentpoeng på den siste meningsmålingen Voxmeter har gjort for Ritzau. Det er den laveste oppslutningen siden mars.

Samtidig er endringen mindre enn feilmarginen i målingen, og partiet ligger høyere enn ved valget i juni 2019. Da endte statsminister Mette Frederiksens parti på 25,9 prosent.

Målingen er foretatt mellom 16. og 22. november, altså etter fadesen der regjeringen ga ordre om at samtlige mink i landet måtte avlives. Grunnen var risikoen for å spre en mutert variant av koronaviruset.

Ordren ble gitt 4. november, men bare noen dager senere kom det fram at regjeringen ikke hadde lovhjemmel til å kreve masseavlivingen. Forrige uke måtte matminister Mogens Jensen gå.

Opposisjonen har vært på offensiven og har krevd at hele regjeringen må gå, men de har ikke klart å flytte mange velgere. De blå partiene ligger på 45,2 prosent, mens den røde blokken havner på 53,6 prosent. Det er en liten oppgang for de blå og en nedgang for de røde, men endringen er innenfor feilmarginen på 3,1 prosent, skriver Ritzau.