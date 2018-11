Dagsavisen: KrF kan likevel sørge for rødgrønn regjering

Flere stortingsrepresentanter i KrF som Dagsavisen har snakket med, fremhever at det ekstraordinære landsmøtets endelige vedtak, åpner for at et slikt veivalg fortsatt er mulig.

Rammeverket for de videre forhandlingene KrF vil ha med Solberg-regjeringen er nemlig at partiet skal søke regjeringsmakt. Lar det seg ikke gjøre med dagens regjering, kan KrF gå til Ap og Sp.

KrF skal inn i harde forhandlingsrunder med regjeringen om blant annet abort, kvoteflyktninger, barnetrygd og familiepolitikk og klima.

– Flertallet har sagt at vi først skal prøve oss med Solberg-regjeringen. Men lykkes ikke det, oppfatter jeg landsmøtevedtaket slik at vi da skal prøve andre veien, sier stortingsrepresentant og Hareide-støttespiller Geir Bekkevold.

Ap-leder Jonas Gahr Støre stiller seg avventende til KrFs regjeringsprosess.

– Det er vel sannsynlig at KrF blir enig med høyresiden. Her har man langt på vei solgt skinnet selv om bjørnen fortsatt er i live. Hvis det mot formodning likevel ikke skulle skje, og KrF skulle ønske å ha samtaler med oss, vil vi komme tilbake til det hvis den situasjonen skulle oppstå, skriver Støre i en epost.

