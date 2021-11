Budsjettforhandlingene løftet til høyeste nivå

– Her er det blitt jobbet på høytrykk både sent og tidlig for å få til en god avtale, sier Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik til NTB.

Mandag formiddag gikk han inn i et nytt budsjettmøte på Stortinget sammen med Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Eirik Knutsen og SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

De tre partiene har nå frist til torsdag til å nå enighet om en budsjettavtale.

I helgen ble også partilederne koblet inn i forhandlingene, opplyste de tre på vei inn til mandagens samtaler.

– Det er mange gode krefter som har jobbet godt gjennom helgen, inkludert partilederne. Så nå opplever jeg at vi er nærmere mål, men det er fortsatt ting som gjenstår, sier Knutsen, som også er leder i finanskomiteen på Stortinget.

Ifølge ham har partilederne bidratt godt til å få landet noen av sakene.

Kaski understreker at ingenting er klart før alt er klart.

– Jeg vil si at vi har jobbet godt gjennom helgen og brukt tida godt sammen. Vi har hatt lange økter. Men det er fortsatt ting som gjenstår, sier Kaski til NTB.

