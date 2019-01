Breivik: Klima har vært hovedprioritet

– Jeløya-plattformen var veldig god. Jeg håper landsstyret og stortingsgruppa er enig i at dette er vel så bra, sier Breivik til pressefolk rett før regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre skal ta stilling til resultatet av forhandlingene med KrF.

Breivik sier det ville være hyggelig om dagen ender med at KrF sier ja og Venstre får flere sentrumskolleger rundt regjeringsbordet.

På spørsmål om han vil avsløre noen seire Venstre har fått under forhandlingene på Granavolden, svarer han:

– Jeg kan ikke nevne noen seire, men jeg kan si at vi gikk inn i forhandlingene med klima som hovedprioritet, at Norge skal være en god rollemodell og pådriver internasjonalt, men også klimapolitikk for norsk næringsliv, grønn vekst og distriktsarbeidsplasser, sier han.

Han medgikk at han hadde begynt å kjenne på «brakkesyke» mens forhandlingene pågikk.

– Det var en av de tingene som var krevende: Å sitte å Hadeland og se ut over nykjørte skispor på jordene hver dag, sier Breivik.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland har stor tro på at alle de fire borgerlige partiene vil si ja til den nye regjeringsplattformen.

– Jeg tror ikke forhandlerne hadde gått ut av forhandlingsrommet uten å ha hatt en løsning som det er mulig å få gjennomslag for i alle fire partiene, sier Helleland til NTB på vei inn til møtet i Høyres sentralstyre på Gardermoen.

Stortinget har ikke møter neste uke. Den nye regjeringserklæringen kan dermed tidligst bli behandlet av de folkevalgte tirsdag 29. januar.

En ny regjering kan imidlertid være på plass neste uke, mener Helleland.

– Det er opp til statsministeren og kongen, sier han.

Hans kone, likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H), er blant navnene som hyppig blir nevnt i spekulasjonene om hvem som må ut av regjeringen for å gi plass til KrFs statsråder.

– Jeg vil ikke spekulere rundt det. Det er kun Erna som har oversikt over statsrådskabalen, sier Helleland.

Frp-representant Helge Andre Njåstad sier han har en god magefølelse før partiet skal ta stilling til den nye regjeringsplattformen.

– Magefølelsen er rimelig god. Jeg tror dette går veien, svarte Njåstad på spørsmål om hvorvidt han har tro på at Frp kommer til å støtte regjeringsplattformen som ble framforhandlet på Granavolden Gjæstgiveri.

Frp-politikerne var ellers ordknappe på vei inn i møtesalen. Nestleder Sylvi Listhaug, hvis støtte ifølge flere medier kan bli avgjørende for hvorvidt Frp stemmer for regjeringsplattformen, løp rett gjennom pressekorpset og inn i møtesalen på Thon Hotel Oslo Airport.

Stortingsrepresentantene Morten Wold og Ulf Leirstein tok seg kun tid til korte kommentarer.

– Vi får se hva som skjer. Vi vet ikke noe mer enn det dere i mediene har greid å få ut av lekkasjer, og det har vært veldig lite denne gangen her, så det blir spennende, sa Leirstein på spørsmål om hvorvidt barnetrygd kom til å bli et tema i plattformen.

– Det er det vi skal få greie på nå når vi kommer inn på møtet, så får vi ta stilling til det da, sa Wold på spørsmål om hvorvidt det ble ytterligere innstramminger på innvandringsfeltet.

Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi var enda mer ordknapp.

– Nå skal vi inn til landsstyret, svarte han på spørsmål om hvorvidt han så fram til å regjere med KrF.