Brakvalg for Senterpartiet i Verdal

Det er en overlykkelig Pål Sverre Fikse (Sp) som tar telefonen når Nationen ringer mandag morgen.

– Det er helt fantastisk resultat. Jeg er ydmyk for den tilliten verdalingene har vist oss. Det er langt over det vi hadde drømt om. Vi hadde et mål om større en Arbeiderpartiet, men slike utslag hadde vi ikke turt å forestille oss, sier han.

– Hvordan feiret dere?

– Vi hadde valgvake hjemme hos oss med fullt hus langt over natta. Så har vi prøvd å få oss litt søvn, sier han.

I løpet av kvelden tirsdag blir det valgnemd. Deretter skal en se på mandatfordeling og hvem som skal utgjøre det nye kommunestyret.

Annonse

– Det er mye som skal på plass, og det er en stor kabal for alle partier for å få på plass sine partier, sier Fikse.

Senterpartiet fikk hele 51,3 prosent av stemmene i Verdal. Arbeiderpartiet fikk 28 prosent. Det er langt dårligere enn tidligere år for Ap som tradisjonelt har gjort det veldig bra i industrikommunen Verdal. De siste 50 årene har nemlig Arbeiderpartiet hatt over 40 prosent oppslutning i hvert eneste valg i Verdal. Bare ett år, i 1991, fikk de 39 prosent av stemmene.

Under valget for fire år siden fikk Arbeiderpartiet 43,7, mens Senterpartiet 29,9 prosent. Med Senterpartiets brakvalg er dette snudd på hodet.

Astrid Holmsberg (70) mener det er bra om Senterpartiet tar den politiske makten i kommunen.

– Pål Sverre Fikse er en bra kar for bygda, men jeg tror ikke det blir store endringer, sier hun.