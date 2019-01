Bompengeinntektene aukar trass elbilfritak

I 2017 utgjorde bompengeinntektene rundt 10,4 milliardar kroner.

Ventar kraftig vekst

Ifylgje prognosane til Vegdirektoratet for 2018 og 2019 vil bompengeinntektene for desse åra auka til høvesvis 11,5 og 13 milliardar kroner.

– Hovudårsaka til at vi ventar at inntektene aukar ytterlegare er mellom anna innføringa av eit nytt takstsystem i Oslo og opprettinga av nye bomstasjonar i Oslo, Bergen og på Nord-Jæren. I tillegg blir det starta fleire bompengeprosjekt, fortel avdelingsingeniør Åge Jensen i Vegdirektoratet i ei pressemelding.

Større uvisse med oppheving av fritak

I 2017 var det til saman 655 millionar køyretøy som passerte norske bomstasjonar og på ferjer. Av dette utgjorde elbilar med fritak for bompengar 48 millionar.

– Vi reknar med at noko av inntektsgrunnlaget kan vera påverka av desse fritaka, seier Jensen. Men han er usikker på korleis elbilane vil påverka inntektsgrunnlaget for bompengar vidare.

– I og med at Stortinget har vedteke at det no er opp til lokalpolitikarane å vurdera om fritak skal opphevast, kan vi førebels ikkje seia kva effekt det kan ha på inntektsgrunnlaget framover, seier han.

Fem regionale selskap

Samtidig ventar Vegdirektoratet at omlegginga med å samla rundt 60 bompengeselskap i fem regionale selskap, skal gje stordriftsfordelar for mellom anna administrasjon og dagleg drift.

