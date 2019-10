Bollestad vil ha svar fra kjedene om salg av sauekjøtt

I NRK-programmet Matsjokket onsdag ble det satt søkelys på utfordringer knyttet til den store mengden av sauekjøtt som ligger på fryselager. I dag har Nortura cirka 20 tusen sauer lagret i fryselagre, tilsvarende omtrent 620 tonn.

Problemet er manglende etterspørsel etter sauekjøtt. Norske forbrukere spiser nesten ikke sau, de vil bare ha lam.

Sauekjøttet ender opp på fryselager for deretter å bli destruert eller brukt til dyrefôr. I programmet uttalte representanter fra dagligvarekjedene at de vil bidra til at kjøttet blir solgt i dagligvaremarkedet.

Torsdag har landbruks- og matminister Bollestad invitert dagligvarekjedene til et møte for å bli orientert om hvordan de har tenkt å bidra til å få økt etterspørsel og salg av sauekjøtt, ifølge en melding fra regjeringen.

Det er ikke kjent for Nationen når møtet skal finne sted.