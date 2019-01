Bollestad: – Vi må finne sammen om det som forener oss

For første gang siden KrF gikk inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre, talte fungerende partileder Olaug Bollestad til om lag 400 partifeller på landskonferansen lørdag.

– Selv om forhandlinger er å gi og ta, så håper jeg dere ser solide spor av KrF i det politiske prosjektet vi nå har. Vi har framforhandlet en plattform som har en klar verdiforankring i vår kristne og humanistiske arv, sa Bollestad da hun talte på partiets landskonferanse.

Talen bar videre preg av de rekke gjennomslagene partiet fikk i den ferske regjeringsplattformen. Men hun understreket samtidig den krevende perioden partiet har lagt bak seg.

– Må forene oss

Men den fungerende partilederen la ikke skjul på at partiet har vært gjennom en krevende periode preget av både veivalg og regjeringsforhandlinger – og der partiet har vært delt.

På spørsmål om hvordan partiet skal samle seg etter den intense perioden, og der enkelte har pekt på at det blir vanskelig å drive valgkamp, svarer Bollestad:

– Da er det viktig at vi løfter fram det som forener oss. Det som forener oss, er politikken vår og vårt politiske prosjekt. Det er det som skaper stolthet og engasjement. Den jobben skal vi nå gjøre, og der er vi enige. Så det skal vi klare, sier Bollestad til NTB.

Lederkabal

I kulissene av landskonferansen pågår det samtidig en jobb med å få lederkabalen i partiet på plass. Nestleder Kjell Ingolf Ropstad er fortsatt den heteste kandidaten som ny partileder i KrF, med åpen støtte fra Olaug Bollestad og fire fylkeslag.

Fungerende KrF-leder Bollestad har på spørsmål om hun er beredt til å bli partileder, tidligere sagt at hun ikke selv vil abdisere, og er beredt til å ta de oppgavene partiet ber om. Men samtidig har hun pekt på Ropstad som ny leder for partiet.

Annonse

Peker på Ropstad

Overfor Vårt Land innrømmer Bollestad at hennes tidligere uttalelser kan ha vært tvetydige. På direkte spørsmål fra avisen om hun på lik linje som Ropstad selv er kandidat til ledervervet på permanent basis, svarer Bollestad:

– Nei, jeg har pekt på Ropstad og han bør bli KrFs neste leder, sier Bollestad, som lørdag var første taler under partiets landskonferanse på Gardermoen.

Fire fylkeslag har også flagget at de vil støtte Ropstad.

Det samme gjør tidligere partileder Knut Arild Hareide.

– Jeg har sagt at han vil gjøre en utmerket jobb som leder om han ønsker det og valgkomiteen peker på det. Jeg har bare godt å si om hans kapasitet. Men ja, det er riktig at jeg har pekt på Ropstad og at han ivaretar alt for å bli en god leder, sier Hareide til NTB.

Valget av ny leder skal skje på partiets landsmøte 26.–28. april, men fylkeslagene skal gi innspill til valgkomiteen innen 1. februar, altså fredag neste uke.

Parlamentarisk leder?

NTB er kjent med at Knut Arild Hareide, tross nederlaget i kampen om partiets veivalg, ønsker å fortsette som parlamentarisk leder når den nye stortingsgruppen skal konstitueres.

Hareide ønsker imidlertid ikke å utdype eller kommentere dette ytterligere på direkte spørsmål fra NTB lørdag.

– Jeg har hele tiden sagt at jeg ønsker gjøre en jobb for KrF. Det er opp til KrFs stortingsgruppe å gjøre den typen valg, og ønsker ikke å kommentere det før den type valg er gjort. Det riktige for meg er at vi tar en runde i stortingsgruppen først, sier Hareide.

(©NTB)