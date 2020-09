I et intervju med Nationen beskrev lederen i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, KrF som et «kristenkonservativt parti» som står lengre unna Ap etter veivalget som sendte dem inn i Solberg-regjeringen.

Med det stengte han også døra for en regjering med KrF.

– KrF har valgt side. De går til valg på en regjering som er avhengig av Fremskrittspartiets støtte, og da har de avklart det samarbeidet. Knut Arild Hareide åpnet for en annen vei, og det tapte. KrF er nå et kristenkonservativt parti som ligger lengre unna Arbeiderpartiet. Derfor ligger det ikke til rette for noe annet enn at de er en del av en regjering vi ønsker å bytte ut, sa han.

Det får landbruks- og matminister Olaug Bollestad, som er 1. nestleder i KrF, til å reagere.

– Det er skuffende at en som ønsker å bli statsminister opptrer på denne måten, sier hun til Nationen.

Bollestad hinter til Arbeiderpartiets interne strider, men sier man skal holde seg for god til å rakke ned på andre partier.

– Det er utrolig skuffende. Jeg ønsker at den norske valgkampen skal gå på politiske saker, og ikke dette. En kunne sagt mye om det som skjer for tiden, men det skal vi holde oss for gode til. Jeg er veldig glad i Jonas som person, og derfor ble jeg ekstra skuffet.

– Vi er samme parti

Hun mener Støres kommentar er skivebom, siden KrF ikke har endret sine politiske standpunkter etter å ha tatt turen inn i regjering.

– Krf har på ingen måte endret standpunkter eller hvilke saker som er viktige for oss. Vi er det samme kristendemokratiske sentrumspartiet som vi har vært. Det samme partiet som Støre senest i sommer var opptatt av å samarbeide med.

Dermed mener hun de har mye til felles med begge sider av norsk politikk.

– KrF er et kristendemokratiske senturmsparti. Ferdig snakka. Det betyr vi har mye til felles med venstresiden, og også med høyresiden.

Kalte Ropstad for «yppersteprest»

Bollestad trekker også frem en tidligere KrF-kommentar fra Ap-lederen.

– Det er ikke første gang han stempler KrF. Jeg husker godt da han kalte Ropstad for «yppersteprest». Slike beskrivelser av politiske motstandere tjener ikke norsk politikk. Vi kan være dundrende uenig i sak, men jeg har null sans for å bruke karakteristikker mot hverandre.

Her refererer hun til en partilederdebatt hvor KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sa at kvinner som tror de er gravide med ett barn, også skal klare å bære fram tvillinger.

Da svarte Støre at Ropstad «griper inn som en politisk yppersteprest» som vil frata kvinner retten til et personlig valg.

– Jeg tror velgerne har lite sans for karakteristikker. De er opptatt av substans, sier Bollestad.

– Ingen invitasjon

Landbruksministeren mener samarbeidsklimaet mellom de to partiene er ytterligere svekket etter Støres kommentar.

– Så lenge jeg har vært med i politikken, siden 2003, har vi gått til valg på regjering med Høyre, KrF og Venstre, og nå er vi i den regjeringen. Når slike karakteristikker kommer, så blir jeg overgitt. Dette er ikke noe invitasjon til å samarbeid. Det er tvert imot en avvisning.