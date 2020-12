Bollestad om stygge kommentarer på nett: – Jeg blir kvalm

– Jeg var på jakt nylig, og da jeg så kommentarfeltet etterpå sa jeg til rådgiveren min: Jeg blir kvalm, sier Olaug Bollestad.

KrF-nestlederen og landbruksministeren fikk stygge bemerkninger og kommentarer da hun i midten av desember la ut bilder en jakttur.

– Tonen i debatten er kjempeviktig

Hets og slengbemerkninger som går direkte på person er et utstrakt problem i sosiale medier. Det er spesielt saker som skaper sterke følelser som får mennesker til hamre løs på tastaturet. Man ser det for eksempel knyttet til temaer som vindkraft, rovdyr eller innvandring.

– Måten vi snakker til hverandre har endret seg de siste årene. Om det er i politikken eller om det er kommentarfelt på Facebook. Dere er et parti som holder nestekjærlighet og menneskeverd høyt. Hva tenker dere om måten vi snakker til hverandre?

– Vi skal tåle debatt på selve saken, men når man går inn på personligheten til folk og beskrivelser av folk, så tenker jeg at vi må vokte oss fordi det kan kneble en debatt. Tonen i debatten er kjempeviktig, sier Bollestad.

– I Stortinget kan vi være harde i salen, også kan vi gå ut og ta en kaffe sammen etterpå. Men beskrivelser av folk, det er en hersketeknikk jeg ikke synes noe om, legger hun til.

Bollestad gikk hardt ut da ulvejegere ble hetset i sosiale medier i fjor. På Facebook skrev hun:

«Altså, dette er helt uakseptabelt! At en som gjør en lovlig jobb med å gjennomføre vedtak om uttak av ulv skal bli hetset på denne måten, det reagerer jeg sterkt på.

Det er lov å være uenig om rovdyrpolitikken, men denne typen språkbruk er helt forkastelig! Vi må klare å oppføre oss mot hverandre, også overfor dem vi er uenige med».

Ber folk bry seg om hverandre

Også KrF-leder Kjell-Ingolf Ropstad mener dette er en lei utvikling, og at det i ytterste konsekvens kan ramme demokratiet.

– Om det ikke forsøpler samfunnet, så er det en stor utfordring. Jeg lurer på om folk ville sagt det ansikt til ansikt. Jeg opplever det som en demokratisk utfordring som gjør at samfunnet blir mer polarisert. Hvis det er noe som er flott med Norge, så er det den tilliten vi har til hverandre, sier barne- og familieministeren.

Han kommer til en oppfordring til folk om bry seg mer om hverandre.

– Penger løser ikke alt. Vi må ha et samfunn hvor vi våger å bry oss om hverandre og ta ansvar for hverandre. Jula er fantastisk, samtidig som den kan være veldig sår. At vi ser og brys oss om andre gjør samfunnet bedre, avslutter han.