Bollestad: KrF har stått samlet i valgkampen

KrF har slitt på meningsmålingene etter det opprivende retningsvalget som endte med at partiet gikk inn i Solberg-regjeringen, som da besto av Høyre, Frp og Venstre.

Likevel har KrF stått samlet i valgkampen, sier Bollestad til TV 2.

– Jeg har selv fått reist til hvert eneste fylke, jeg opplever at vi er et samlet lag som vil vise hva vi er opptatt av, sier hun.

Hun sier det er viktig at et parti som står opp for KrFs verdier, er representert på Stortinget og kommer seg over sperregrensen.