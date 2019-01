Bollestad håper på dialog med pelsdyrnæringa

Bollestad fikk spørsmål om pelsdyrnæringa under nøkkeloverrekelsen med sin forgjenger Bård Hoksrud tirsdag.

Det skal gjennomføres en styrt avvikling av pelsdyrnæringa, står det i den nye regjeringserklæringen, som dermed står fast på det plalagte forbudet mot pelsdyrhold.

– Langt inn i hjemmene

– Jeg ønsker at vi skal klare å gjøre den avviklingen i dialog med de som blir berørt av dette. Dette går langt inn i hjemmene til folk, sa Bollestad til det frammøtte pressekorpset.

KrF kjempet for pelsdyrbøndene i regjeringsforhandlingene, men nådde ikke fram.

– Ikke i mål

– På pels kom vi ikke i mål. Det er noe jeg beklager, sa KrFs Steinar Reiten til Nationen etter at Granavolden-erklæringen var klar.

Han sa at saken hadde rullet så langt at det ikke var mulig å få reversert forbudet mot pels, men at de vil gå i dialog med de andre regjeringspartiene om en bedre kompensasjonsordning enn regjeringen foreslo i fjor.