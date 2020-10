Bøhlers overgang vekker raseri i Ap

«For en jævla selvopptatt sviker.»

Det skriver Andreas Halse, som sitter i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet, på Twitter.

«En av de sjukeste mytene Jan har spredd er at han har blitt pressa ut av Ap. I tre år har han ikke møtt på ett møte i Oslobenken vår, tar aldri telefonen når Oslo-partiet ringer, møter aldri på våre fellesmøter. Han har fullstendig svikta prosjektet Oslo Ap for seg selv», skriver Halse videre.

Går til Senterpartiet

Den «største svikeren jeg har opplevd i politikken gjennom mer enn femti års medlemskap i Arbeiderpartiet», istemmer Steinar Saghaug, tidligere samferdselsbyråd for Arbeiderpartiet i Oslo, på Facebook.

Han beskylder Bøhler for å ha ført alle som har stilt opp for ham, bak lyset.

Bøhler kunngjorde torsdag morgen at han har sagt ja til å bli foreslått på topp på Oslo Senterpartis liste til stortingsvalget neste år. Han er i dag stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og har tidligere vært leder for Oslo Arbeiderparti.

Jarle Roheim Håkonsen, kommunikasjonssjef for Arbeiderpartiet på Stortinget, bekrefter at Bøhler nå går ut av Aps stortingsgruppe.

«Svært skuffet»

Leder Frode Jacobsen i Oslo Arbeiderparti skriver følgende i en SMS til NTB:

«Jeg er svært skuffet over at Jan Bøhler velger å bytte parti. Han hatt de fleste verv det er mulig å ha i Arbeiderpartiet og representert oss på Stortinget i 16 år. Det å være tillitsvalgt og folkevalgt for Arbeiderpartiet er å jobbe for noe som er større enn deg selv. Oslo er en by i vekst og det skjer mye bra i byen vår, og Oslo Arbeiderparti tar ansvar og viser vei gjennom tydelige sosialdemokratisk politikk.»

Kritikk fra stortingskollega

Siri Gåsemyr Staalesen, som har sittet på Oslo-benken for Arbeiderpartiet sammen med Jan Bøhler siden 2017, skriver til VG at også hun er svært skuffet:

«Ingen har fått så mange muligheter i Oslo Ap som han», skriver hun.

Staalesen sier mange har ventet på at Bøhler skulle utdype anklagene om intriger mot ham i fylkespartiet.

«Nå trenger vi ikke vente lenger, det viser seg at det for Jan hele tiden kun handlet om Jan Bøhler. Sosialdemokratiet har alltid handlet om å sette fellesskapet først. Det kommer vi til å fortsette med å gjøre uten Jan Bøhler», uttaler stortingsrepresentanten.