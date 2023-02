Ble grillet i Stortinget – dette svarer Borch om melkebråket

– Uavhengige meierier har varslet omkamp om melkeforliket fra 2007, dersom statsråden trapper ned eller fjerner konkurransefremmende tiltak.

Slik åpnet stortingsrepresentant Carl I. Hagen (Frp) sitt spørsmål til landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp). Under onsdagens spørretime i Stortinget måtte Borch svare på en rekke kritiske spørsmål fra Frp.

Representantene er skeptiske til at regjeringa ønsker å fjerne konkurransefremmendetiltak i melkesektoren. Dette er nedfelt Hurdalsplattformen, som sier at regjeringa vil gradvis fase ut de konkurransepolitiske virkemidlene for melk.

– Melkeproduksjonen er en bærebjelke

Til Nationen forteller statsråden om det mye omdiskuterte punktet i Hurdalsplattformen og hva som ligger i det.

– Melkeproduksjonen er en bærebjelke i norsk jordbruk, og prisutjevningsordningen er et svært viktig redskap for å opprettholde norsk melkeproduksjon i hele landet gjennom å sikre at prisen melkebonden får er uavhengig av om melken brukes til ost eller drikkemelk og uavhengig av hvor den produseres sier hun og legger til:

– De konkurransefremmende tiltakene finansieres av prisutjevningsordningen (PU) gjennom avgift på drikkemelk. Når salget av drikkemelk faller er det ikke gitt at PU kan bære de konkurransefremmende tiltakene slik de er i dag fremover i tid, sier Borch.

Hun understreker at regjeringen i i Hurdalsplattformen har sagt at de skal bevare PU for melk, men gradvis fase de konkurransefremmende tiltakene ut av ordningen.

– En gradvis utfasing av konkurransefremmende tiltak fra PU vil kunne frigjøre midler som kan gi lavere priser i butikk eller økt melkepris til bonden. Vi har ikke sagt at det å fase tiltakene ut av PU er det samme som å fjerne de tre konkurransefremmende tiltakene totalt, sier Borch.

Fakta Støtte til meierikonkurranse I år 2000 blei det innført konkurranseretta tiltak i prisutjamningsordninga (PU) for mjølk. PU er ei sjølvfinansierande ordning med avgifter på og tilskot til produksjon av ulike meierivarer. Konkurrentar til Tine kan få tilskot frå tre ulike ordningar som samla er på rundt 200 mill. kr pr år, opp frå 120 mill. kr i 2013. I 2021 gjekk 75% av støtta går til Q-meieriene, 18% til Synnøve Finden og 6% til Rørosmeieriet. Satsane som aktørane kan få i støtte er for inneverande avtaleår på til saman 1,54 kr pr liter fordelt på 77 øre for kapitalgodtgjering, 50 øre til distribusjon og 27 øre i «generell korreksjon». Før 2017 var satsane på til saman 1,08 kr pr liter.

Hun sier også at regjeringen ikke har tenkt å gjøre endringer som har til hensikt å svekke konkurransen, og det er avgjørende viktig å sikre norsk melk sin konkurransekraft.

– Det er ikke gitt at å utbetale tilskudd som var nødvendige for å sikre Tines konkurrenter i 2007 er den beste måten å sørge for konkurransen i dag. Det er vel heller ingen av høringsinstansene som gir uttrykk for at dagens ordninger er dimensjonert på akkurat riktig nivå eller med riktig innretning, sier Borch.

Hun sier også at hun registrerer at det er faglig uenighet om i hvilken grad dagens konkurransefremmende tiltak fremmer eller hemmer en velfungerende konkurranse i meierisektoren.

– Status per i dag er at vi har fått en utredning fra Landbruksdirektoratet, den er sendt på høring og vi har fått innspill på denne. Vi vurderer nå rapporten og høringsinnspillene og vil legge fram eventuelle endringer på høring.

Meieriaktørene har samlet seg

Meieriaktører som ikke er Tine, har lenge kjempet for det de mener er like vilkår. Til Nationen sa Sofie Oraug-Rygh, direktør i Synnøve Finden, i fjor følgende:

– Vi samler oss for konkurranse. Det er heller at vi samler oss for noe enn at vi samler oss mot Tine. Vi samler oss for vekst innenfor meierisektoren. Tine har som tidligere monopolist og som markedsregulator noen strukturelle og permanente fordeler. Hvis du ønsker konkurranse, må du jevne ut fordelene. Det er metoder å regne seg fram til det på.

Sammen med Q-Meieriene, Hennig-Olsen Is, NORMILK og Rørosmeieriet har Synnøve Finden etablert en ny bransjeorganisasjon. Denne skal sikre like konkurransevilkår, ifølge Oraug-Rygh.

Har spurt før

I spørretimen begynte Borch svaret til Carl I. Hagen med å si: – Som jeg la vekt på forrige gang representanten Hagen spurte om melkeforliket fra 2007, vil jeg også nå legge vekt på følgende: En sentral del av melkeforliket i 2007 var evaluering etter fem år. Det har blitt gjennomført evaluering i 2012, i 2017 og nå senest i 2022. Formålet var å sikre langsiktighet i et femårsperspektiv, for deretter å evaluere. Fem år er en langsiktighet som overgår det som normalt kan avtales i budsjettsammenheng – jevnfør budsjettvedtak, som alltid gjelder ett år av gangen.

Hun beskrev aktørene i meierisektoren som profesjonelle, sterke industrikonserner som kjenner politiske beslutningsprosesser.

– Og i den grad de ikke gjør det, kjøper de seg en slik kompetanse. Når en ordning har nedfelt et prinsipp om femårige evalueringer, bør det ikke komme som en overraskelse at de faktisk blir evaluert. Når det gjøres evalueringer, bør det heller ikke komme som en overraskelse om det blir gjennomført endringer. For det har tross alt skjedd store endringer i melkemarkedet siden 2007. Det ble også gjort endringer i 2012 og i 2017.

– Som jeg har sagt har flere ganger fra denne talerstolen, har vi ikke konkludert i saken, og jeg kan forsikre representanten Hagen om at vi ikke har til hensikt å gjennomføre tiltak som vil redusere konkurransen. Det er likevel ikke gitt at det som var riktig medisin – forskrevet av en SV-statsråd – i 2007, er den rette medisinen i 2023.

Hagen fulgte opp med å si at forbrukerrådet støtter Landbruksdirektoratets konklusjon om at «avvikling av tiltakene vil svekke konkurransen», og at «Tines konkurrenter kan få mindre evne til å satse og investere i meierimarkedet» og siterte Forbrukerrådet:

«De konkurransefremmende virkemidlene som ble innført etter «Melkeforliket» i 2007 har utvilsomt ført til et større produktmangfold i butikkhyllene til glede for forbrukerne. Det er i tillegg gode grunner til å mene at anvendelse av norsk melk hadde vært betydelig lavere uten denne konkurransen.»

Går imot faglige vurderinger?

Så spurte Hagen om landbruksministeren vil gå imot Forbrukerrådets tydelige og faglige vurderinger, og i tilfelle med hvilken faglig begrunnelse?

Borch sa at hun igjen vil understreke at hun og regjeringen er for konkurranse i mediesektoren.

– Så er det sånn, som jeg har nevnt en rekke ganger, at det er tre tiltak under konkurransepolitiske virkemidler i ordningen. Landbruksdirektoratet har vurdert hvert tiltak og vurderer også at det bør gjøres endringer, eller at ordningen bør avvikles. Det er også klare råd i rapporten fra Landbruksdirektoratet, som vi nå jobber med og ser på om vi kan gjøre forbedringer i ordningen, om vi skal gjøre endringer i ordningen. Det mener jeg er viktig og riktig i den tiden vi er inne i nå. Vi ser at konsumet av melk i dette landet går ned, og det må gjøres endringer også innenfor de konkurransepolitiske virkemidlene på dette området.

– Og la meg bare slå fast: Jeg er opptatt av at vi skal ha landbruk i hele landet, at vi fortsatt også skal ha melkeproduksjon i Finnmark. Da er Tine og da er samvirkene ekstremt viktige i den debatten.