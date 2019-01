I EAT-rapporten som ble publisert klokken 00.30 natt til torsdag står det at jordens befolkning må halvere kjøttforbruket, samtidig som man må spise dobbelt så mye nøtter, grønnsaker og frukt. I tillegg må inntaket av stivelsesholdige grønnsaker, som blant annet potet, ned.

Det har – ikke helt uventet – skapt debatt.

I en uttalelse til Dagbladet torsdag morgen slaktet leder i næringskomiteen Geir Pollestad (Sp) rapporten.

– At vi maksimalt skal spise to egg i uka er spinnvilt, sier Pollestad.

Han er bekymret for hva kostholdsrådene som skisseres i rapporten vil ha å si for folkehelsa.

– Skal vi følge denne ideologisk motiverte dietten, tilnærmet uten kjøtt, vil vi ikke kunne bruke gresset i Norge til å produsere mat. Ingen mennesker kan spise gress. Norge vil gro igjen, og vår selvforsyning vil synke dramatisk, sier Pollestad til avisa.

Venstres Sveinung Rotevatn svarer følgende på Twitter:

– Det Geir Pollestad sier her er rett og slett klimafornektelse. Er det Senterpartiet sitt offisielle standpunkt at klimagassutslipp fra matindustrien ikke eksisterer?

Og dermed var krangelen i gang.

Annonse

Det @geirpo seier her er rett og slett klimafornekting. Er det Senterpartiet sitt offisielle standpunkt at klimagassutslepp frå matindustrien ikkje eksisterer? https://t.co/mRBUZgMHXe – Sveinung Rotevatn (@Rotevatn) January 17, 2019

– Jeg er ingen klimafornekter. Og Norge må redusere sine utslipp. Men det er ikke norske bønder sin skyld at vi har klimaendringer. Skal vi etterleve denne rapporten vil vår selvforsyning falle dramatisk og Norge vil gro igjen, kvitrer Pollestad.

– Det er helt fair å ville prioritere andre hensyn enn klima i landbrukspolitikken. Men du sier dette er "biologiske prosesser" som ikke kan sammenlignes med fossile utslipp. Mener du virkelig det? Svarer Rotevatn.

– Ja. Jeg mener for eksempel at å omdanne gras til mat ikke kan sammenlignes med fly. Merker meg at Venstre kaller bønder for matindustri nå, kommer det fra Pollestad.

Rotevatn stiller seg spørrende til om Senterpartiet i det hele tatt for klimaloven og Parisavtalen.

– Og hva med det å drenere ei myr for å dyrke gras? Eller å hogge ned en skog for å dyrke soya til kraftfôr? Og bør metanutslipp fra husdyrproduksjon være unntatt fra de norske utslippstallene og grunnlaget for Parisavtalen, spør Rotevatn.

Fakta Her er hovedinnholdet i EAT-rapporten Å fø en befolkning på 10 milliarder mennesker innen 2050 sunne og bærekraftige kosthold vil være umulig uten å endre matvaner, forbedre matproduksjon og redusere matavfall – men forandring er mulig, ifølge de første vitenskapelige målene for et sunt og bærekraftig matsystem. Et slikt kosthold har et totalt kaloriinntak på omtrent 35 % fullkorn og rotgrønnsaker, proteinkilder hovedsakelig fra planter – i tillegg omtrent 14g rødt kjøtt og 500g grønnsaker og frukt per dag. Usunt kosthold er blant de fremste årsakene til dårlig helse verden over og ved å følge The planetary Health diet er det mulig å forhindre omtrent 11 millioner for tidlige dødsfall per år. Dette kostholdet holder seg innenfor planetens tålegrenser for matproduksjon, der iblant bruk av landarealer, næringsstoffer, ferskvann og reduksjon i det biologiske mangfold og klimaendringer.