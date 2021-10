Thor Egil Braaland, seniorrådgiver i Norges Automobil-forbund (NAF), omtaler regjeringens økning i CO2-avgiften som «ganske radikal».

Det slår hardt ut på pumpeprisen for distriktsbilistene, sier han.

– At regjeringen øker dieselprisen med 47 øre og bensinprisen med 41 øre, det er en kraftig avgiftsøkning som folk kommer til å merke, særlig i områder der det lav elbilandel og høy bilavhengighet. Dette blir en ny, tøff hverdag for folk, sier Braadland til Nationen.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å øke CO2-avgiften fra 591 i år til 766 kroner per tonn CO2 i 2022. Det tilsvarer en økning på 28 prosent. Økningen skal ikke kompenseres med senking av veibruksavgiften i år, som tidligere år.

– Ladbare hydrider dyrere

Regjeringen gjør flere grep som vil gjøre bilistenes hverdag dyrere:

Det blir dyrere for elbilistene, som heretter skal betale omregistreringsavgift på 6681 kroner, og full trafikkforsikringsavgift, på 876 kroner per år.

Utover dette beholder regjeringen elbilfordelene. Den nye Ap-Sp-regjeringen har tidligere varslet at de vil innføre moms på dyrere elbiler som koster mer enn 600.000 kroner, men det gjør ikke Solberg-regjeringen.

Med regjeringens grep i statsbudsjettet blir det også mer kostbart å kjøre ladbare hybrider. De foreslår å redusere avgiftsfordelen som ladbare hybridbiler har i engangsavgiften. Hybridene må ha 100 kilometer i rekkevidde for å få avgiftsfordeler, men ingen hybrider som kjører på norske veier har en slik rekkevidde i dag, sier Braadland.

– Dette er en kortslutning, der regjeringen trekker passerspissen for langt. Det er bilistene som skal tas, sier han.

Annonse

Braadland mener det er åpenbart at regjeringen vil disse hybridene til livs, og at det er bilistene skal straffes.

– Denne økningen er et kraftig taktskifte i norsk klimapolitikk, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding om den økte CO2-avgiften.

– Spare distriktene

Striden om CO2-avgiften griper direkte inn i den nye Ap-Sp-regjeringens hverdag.

Senterpartiet vil i større grad enn Ap skjerme distriktsbilistene fra økninger i CO2-avgiften. Ap har støttet regjeringens tredobling av CO2-avgiften, men åpner også for å senke pumpeprisene for bilister i Distrikts-Norge.

Budsjettpartner SV har tidligere støttet regjeringens tredobling av CO2-avgiften og vil heller kompensere distriktsbilistene med en grønn folkebonus.

Braadland i NAF forventer at den nye Ap-Sp-regjeringen gjør grep i sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet.

– Nå kommer det snart et nytt statsbudsjett. Dette kan ikke bli stående, det er helt åpenbart, sier han.

– Vi har forventninger til Senterpartiet, som har sagt at bompengene skal ned, ikke opp. Ap har også sagt at de vil beskytte bilistene i distriktene. I det skjæringsfeltet må de finne en enighet, slik at i alle fall distriktene spares, sier Braadland, og legger til:

– Ap åpner for to ting: De ønsker ikke en så rask økning i CO2-avgiften som de borgerlige og en halvert økning, på 20 øre, for å beskytte distriktene. Sp vil ta drivstoffavgiftene ned med 20 øre.