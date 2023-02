Ber regjeringen innføre totalforbud mot tobakk: – Uaktuelt, svarer Sp-topp

Regjeringen har også diskutert å forby smakstilsatt snus.

– Norge har vært et land som satt seg i førersetet i folkehelsearbeidet. Det er viktig for oss å stramme opp rammene og retningen, sier Senterpartiets helsepolitiske talsperson Hans Inge Myrvold til VG.

I mars legger helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) fram Folkehelsemeldingen, der regjeringen blant annet kommer med en ny tobakksstrategi. Det langsiktige målet er et tobakksfritt samfunn.

I 2022 vedtok New Zealand et livsvarig tobakksforbud for kommende generasjoner. Folk som var 14 år eller yngre da loven trådte i kraft, vil aldri kunne kjøpe tobakk på lovlig vis.

– Det er helt klart noe vi har tatt med inn i arbeidet, og som vi har jobbet med. For Sp har det vært et viktig bidrag inn i diskusjonene, sier Myrvold.

Men det kan være at det blir med diskusjonene. Senterpartiets stortingsgruppe vil nemlig ikke godta verken generasjonsforbud mot tobakk eller forbud mot smakstilsatt snus.

– Det er uaktuelt for Senterpartiets stortingsgruppe å gå inn for noe forbud mot snus og tobakk, sier Geir Pollestad til VG.

Rundt sju prosent nordmenn mellom 16 og 74 år røkte daglig i 2022, ifølge Helsedirektoratet.