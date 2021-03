Mottok varsel på SV-topp: Gransker «internfeministisk praksis» og mulig «ukameratslig opptreden»

«Nomineres Tommy, må man kunne svare på oppslag om sykehus, valgkampboikott og oppfordring til å stemme på andre parti........», skal Kirsti Bergstø ha skrevet i en sms til partifeller i Finnmark SV.

Dette til tross for at hun er nestleder i partiet og stiller på topp for Akershus SV. Saken, som først ble omtalt i Altaposten i februar, har fått flere i Finnmark SV til å melde seg ut i protest.

Sist ute var hele styret i Vadsø SV, som fredag valgte å melde seg ut av partiet etter at de mener partiet sentralt har unnlatt å behandle et varsel mot nestleder Kirsti Bergstø og partiets distriktssekretær i Troms og Finnmark.

I stede for å behandle varselet rettet mot nestleder SVs distriktssekretær i Troms og Finnmark og nestleder i SV Kirsti Bergstø, bekrefter partisekretær Audun Herning at fylkeslaget skal granske den «Internfeministisk praksis i prosessen», og om noen har bedrevet «ukameratslig opptreden» i nominasjonsprosessen i Finnmark SV.

Lå i barsel og kunne ikke delta

Den siste måneden har en omfattende nominasjonsstrid preget Finnmark SV. Konflikten startet i forløpet til fylkespartiets nominasjonsmøte som ble avholdt 14. februar i år.

Bonde og småbarnsmor Hanne Harila, som ledet nominasjonsprosessen gjennom vinteren og fram til nominasjonsmøtet, skal ha meldt seg ut i protest allerede for tre uker siden.

Hanna Harila har ikke ønsket å kommentere saken til Nationen, men har tidligere sagt til iFinnmark at hun mener hennes egen fødsel ble brukt mot henne i nominasjonsprosessen som hun var blitt satt til å lede.

Prosessen endte med at den nåværende toppkandidaten i partiet, Tommy Berg fra Alta, ble vraket fra førsteplassen med fire stemmer til fordel for Amy Brox Webber fra Kirkenes.

– Jeg var gravid og tenkte ikke over at det var en utfordring engang, så naiv var jeg. Det viste seg at det ble brukt mot meg, blant annet at jeg ikke kunne delta på noen intervjuer den dagen sønnen min ble født. Det ble brukt som om jeg ikke ville høre på enkelte kandidater, sa Hanne Harila til iFinnmark i februar.

Hanne Harila valgte 14. februar, samme dagen som nominasjonsmøtet i Finnmark ble avholdt, å melde seg ut av partiet og sendte samtidig et varsel rettet mot partiets nestleder Kirsti Bergstø.

Kirsti Bergstø har ikke svart på noen av henvendelsene fra Nationen fredag.

Meldte seg ut i protest

Styret i Vadsø SV valgte fredag i fellesskap å melde seg ut av partiet fordi de mener styret i Finnmark SV, og partiet sentralt, ikke har ryddet opp i den betente striden i Finnmark SV.

Ifølge Robert Lundgren, som er tidligere styremedlem i Vadsø SV, er beslutningen om å kollektivt melde seg ut tatt fordi de mener at fylkespartiet ikke har grepet inn etter at en av lokalpartiets tillitsvalgte ble møtt med det han mener er antifeministiske holdninger.

– Samme dagen lederen i nominasjonskomitéen lå og fødte sin sønn, avholdt resten av komiteen intervju med en motkandidat til hennes forslag. Etterpå klaget de på at hun ikke hadde deltatt på møtet, sier tidligere styremedlem i SV i Vadsø, Robert Lundgren til Nationen.

I tillegg mener han at partiet har unnlatt å håndtere varselet sendt inn mot partiets nestleder Kirsti Bergstø og distriktssekretæren i Troms og Finnmark.

Varslet om innblanding i nominasjon

Nationen har fått tilgang på varslet sendt fra Hanne Harila til partisekretær Audun Herning, med fylkesleder i SV Troms og Finnmark, Bjarne Rohde på kopi.

I e-posten beskriver Hanne Harila det hun opplever som en rettet kampanje mot den daværende toppkandidaten for Finnmark SV – Tommy Berg fra Alta.

Fra varslingen:

«Det har vært en stygg kampanje mot en av kandidatene og når det i tillegg blir et møte med spilleregler som endres underveis, kan ikke jeg lengre være med på dette. Jeg og vi har gjort det vi kan for at dette skulle bli et valg uten skittkasting, men det hjalp ikke.»

I tillegg skriver hun at nestleder Kiristi Bergstø og distriktssekretær Rakel Hagen Olsen skal ha tatt tydelig parti mot Tommy Berg.

Hun meddeler at etter gjentatte forsøk på å varsle partiledelsen om ukulturen i Finnmark, har hun valgt å melde seg ut av partiet, men ber om at utmeldingen skal ansees som et varsel «som må behandles etter varselsreglementet til partiet.»

Både partisekretær Audun Herning og fylkesleder i Troms og Finnmark har bekreftet at de har mottatt varselet fra Hanne Harila, der distriktssekretæren i Troms og Finnmark og nestleder i partiet Kirsti Bergstø er nevnt.

Nationen har også snakket med andre i Finnmark SV som bekrefter at Kirsti Bergstø har ringt rundt til kommunepartiene for å promotere Amy Brox Webber som kandidat foran Tommy Berg.

Webber vant til slutt nominasjonsavstemmingen 14. februar med fire stemmer.

Ble toppkandidat for Akershus SV

Det ble også nominasjonskonflikt i fjor da Kirsti Bergstø endte på toppen for SV i Akershus.

Bergstø er opprinnelig fra Finnmarks-kommunen Nesseby og satt for det nordligste fylkespartiet på Stortinget fra 2013 til 2017. I 2020 kjøpte hun og samboeren seg bolig i Nittedal og fikk uventet tillit på toppen av nominasjonslisten, foran den sittende lokalkandidateten Sheida Sangtarash, som hadde holdt plassen den siste perioden.

– En samlet nominasjonskomité kontaktet meg og sa at de ville at jeg skulle være Akershus' stortingskandidat. Etter en nøye vurdering, takket jeg ja til det, sa Bergstø til Klassekampen i juni.

En kilde i SV sier til Nationen at problemene Akershus oppstod fordi leder av nominasjonskomiteen i Akershus, Gjermund Skaar, er en venn av Kirsti Bergstø og har vært hennes tidligere valgkampsekretær.

Vil ikke behandle varslet

Partisekretær Audun Herning bekrefter at han har mottatt varsel, der blant annet nestleder Kirsti Bergstø er nevnt, men avviser at varslet er av så alvorlig karakter at partiet har valgt å undersøke dette nærmere.

– Uroen rundt nominasjonsprosessen i Finnmark, og påstander som har kommet fra ulike ståsted, er veldig alvorlig, og vi tar selvfølgelig e-posten fra Hanne Harila på alvor. Det blir gjort gjennom at vi har satt ned et utvalg som skal evaluere hele nominasjonsprosessen.

Partiet har likevel ikke valgt å behandle varselet fra Hanne Harila som et varsel, men har i stedet latt fylkespartiet sette ned et eget internt utvalg som skal ledes av Gina Barstad – som er tidligere fylkesleder i Hordaland SV.

I tillegg til henne skal flere av fylkesstyrets medlemmer fra Troms og Finnmark delta. I tillegg skal distriktssekretæren, som også er nevnt i varslet, bistå evalueringsutvalget.

– Normalt ville varsel dreie seg om seksuell trakassering og utilbørlig oppførsel. Det er et tvilstilfelle om dette er å anse som varsel, men det vil bli behandlet i en intern evaluering av nominasjonsprosessen i Finnmark. Evalueringen vil ledes av Gina Barstad som er tidligere fylkesleder i Hordaland, som kan vurdere prosessen utenfra, sier Herning til Nationen.

– Er det utilbørlig for et medlem av sentralledelsen å blande seg inn i nominasjonsprosessen i fylkeslagene?

– Partiledelsen skal ikke blande seg inn i nominasjonsprosesser, sier Herning.

Han avviser også at det er mottatt andre klager på at nestlederen i partiet har blandet seg inn i lokale nominasjonsstrider.

– Kirsti var kandidat i Akershus, og det er derfor ikke var unaturlig at hun var involvert. Når det er sagt så er det ikke en hemmelighet at det var misnøye i Akershus. Det var det flere oppslag om, påpeker Herning.

Skal granske internfeministisk praksis

Utvalget som fylkespartiet har satt ned skal gå gjennom og evaluere nominasjonsprosessen for SV i Finnmark.

I tillegg til å sammenfatte fakta om prosessen, både med hensyn til tidsforløp og informasjonsflyt – skal de også se på enkeltaktørers handlinger knyttet til nominasjonsprosessen.

I tillegg skal det utvalget kaller «Internfeministisk praksis i prosessen» også belyses, og om noen har bedrevet «ukameratslig opptreden».

Evalueringen skal være klar 11. april i år.