Bastholm vil stemme mot reklameforbud for kjøtt

Nylig ble det kjent at flere MDG-ere har tatt til orde for et reklameforbud mot kjøtt, et forslag som har møtt stor offentlig motstand. Forslaget er fremmet under helgas MDG-landsmøte.

Nå forteller partileder Une Bastholm til Nationen at hun stemmer mot reklameforbudet, og at hun stemmer mot å fastsette målet om halvering av kjøttforbruket til 2025, slik Oslo MDG har foreslått.

– Jeg kommer til å si til landmøtet at jeg selv vil stemme imot reklameforbud for kjøtt. Jeg vil også stemme imot å sette er årstall vi skal ha halvert kjøttforbruket. Men jeg synes det er et godt mål med halvering fordi det er veldig rimelig når du ser hva vi har ressursgrunnlag for i Norge og kan produsere på egne ressurser, sier hun til Nationen.

– Hvorfor er du imot reklameforbudet?

– Fordi at jeg synes vi har mye annen politikk i landbrukskapitlet vårt som bedre forklarer hvordan vi skal komme i mål med en halvering og samtidig få til den omstillingen i landbruket som vi trenger. For eksempel på kjøtt er det også viktig hvordan det produseres. Jeg tenker vi har mer behov for å få fram hva slags kjøtt det fra fellesskapets ståsted er bra at nordmenn spiser mer av.

Bastholm presiserer at hun her refererer til kortreist kjøtt produsert med god dyrevelferd.