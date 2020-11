Bastholm i MDG peker på Støre

MDG-leder Une Bastholm talte til partiets landsstyre fredag ettermiddag. I forkant har MDGs sentralstyre pekt ut en retning foran stortingsvalget.

– I forslaget til vedtak sier vi at vi ønsker et regjeringsskifte. Gitt at det ikke er rom i norsk politikk i dag for en blokkoverskridende koalisjon mellom de mest miljøvennlige partiene, så foreslår sentralstyret at vi etter valget 2021 søker samarbeid mot Ap og SV, sier Bastholm.

– Dette betyr i praksis at vi vil gi Jonas Gahr Støre en sjanse til å stable sammen et flertall som gir Norge en ny kurs for klima, natur og sosial rettferdighet. En ny kurs fra det vi har sett fra Erna Solberg de siste sju årene, sier MDG-lederen.

Det eneste partiet MDG absolutt ikke vil samarbeide med, er Fremskrittspartiet.

– Det finnes ikke noe realistisk flertall på høyresiden uten Frp. Det mener jeg vi må forholde oss til, sier Bastholm.

Hun understreker samtidig at sentralstyret ønsker at partiet diskuterer og tar stilling til samarbeidsspørsmålet for 2021 nå, fordi det gir rom for å snakke om politikk og ikke spill og allianser fram mot valget.

Bastholm snakket i talen også om at MDG ideologisk sett holder på sin blokkuavhengighet, fordi partiets prosjekt går på tvers av tradisjonelle skillelinjer i politikken.

Samtidig understreket hun at MDG lokalt som oftest styrer sammen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og at MDG styrer åtte av landets ti største byer sammen med Arbeiderpartiet.

