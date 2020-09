Bastholm: Ap, SV og MDG er en spennende konstellasjon

Bastholm peker på at til tross for at MDG og Sp er enige i enkelte saker, står partiet langt unna MDG i klima- og miljøspørsmål. Men i Politisk kvarter på NRK torsdag morgen vil hun ikke slå fast at døra er lukket.

– Det er realismen her i hvor mye vi kan klare å få til av grønn politikk uten at det nulles ut av andre tiltak og seire som Senterpartiet vil ha med i den samme plattformen. Det er grunnen til at jeg sier at en regjering der Sp ikke er med, er en regjering som vil få til mye mer på klima og natur, sier hun.

Les også: Her er Sp større enn Ap

Vil gå først til Ap

Bastholm sier også at MDG har noen av de samme utfordringene med Senterpartiet som med Frp, som er det eneste partiet som MDG har sagt at det er uaktuelt å samarbeide med.

Annonse

MDG-lederen avviser at hun har en drømmeregjering, men understreker at det har betydning hvor maktfordelingen ligger i et regjeringssamarbeid.

MDG er et blokkuavhengig parti, men partiet har slått fast at det er mest sannsynlig at de etter stortingsvalget først har samtaler med Arbeiderpartiet.

SV holder døra åpen

SV-leder Audun Lysbakken sier at SV vil holde døra åpen for alle og vente med å velge mellom mulige samarbeidspartnere til det foreligger et valgresultat.

– Vi har et ønske om å samarbeide med Arbeiderpartiet og Rødt, som er de partiene som vi har felles utspring med i arbeiderbevegelsen. Vi har et ønske om å samarbeide med MDG, som vi har mye felles med i klima- og miljøspørsmål, og vi har også et ønske med Senterpartiet, som vi har mye til felles med i fiskeri- og landbrukspolitikk, EU-motstand og så videre, sier han.