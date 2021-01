Barth Eide: – USA må beskyttes mot Trump

– Dette er en person som nå mest mulig må isoleres, og USA må beskyttes mot han. Det er et stort ansvar for de som fortsatt er rundt ham.

Det sier Norges tidligere forsvarsminister (2011-2012) og utenriksminister (2012-2013) Espen Barth Eide (Ap) til Nationen torsdags morgen.

Barth Eide sier han kun har sovet to-tre timer natten før, fordi han har vært så opptatt med å følge situasjonen i USA, hvor opprørere onsdags kveld stormet den amerikanske Kongressen til støtte for president Donald Trump.

En annen som satt lenge oppe og fulgte dramaet i USA er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Det var vondt å se på, sier Vedum.

– Det var sjokkerende å se de pøblene som brukte makt for å stoppe en folkevalgt forsamling som skulle sluttføre en godkjenning av det amerikanske presidentvalget.

– Et direkte produkt av Trump

Onsdag brøt en rekke demonstranter gjennom politibarrieren på Capitol Hill, og tok seg inn i Kongressen. Fire personer er bekreftet døde etter sammenstøtet med myndighetene. Opptøyene kom som en konsekvens av en tale Trump holdt tidligere samme dag i hovedstaden, hvor han fastholdt at valget ble stjålet fra ham.

Opptøyene avbrøt Kongressen under diskusjon og opptellingen av valgmennene som ville gitt den endelige offisielle bekreftelsen på at Joe Biden er valgt som president. Denne ble sluttført torsdags morgen, norsk tid.

– Det er svært alvorlig og fullstendig uakseptabelt, og er samtidig et direkte produkt av den alternative virkeligheten som Trump har spilt på. Han har lekt med konspirasjonsteorier og skapt et univers av løgner og usannheter hos mange av sine tilhengere, sier Barth Eide.

Barth Eide, som sitter på Stortinget fra Oslo, sier Trump har et direkte ansvar for angrepet på Capitol Hill.

– Når han så hardnakket har påstått at alt som går i hans disfavør er juks og fanteri, så vil etter hvert en del mennesker tro på det. Så Trump har et stort personlig ansvar, både for den polariseringen som har gjort dette mulig, men også et direkte ansvar for dette angrepet.

Han legger til at politikere i USA bør vurdere hvorvidt presidenten skal avsettes før hans periode avsluttes klokken 12:00 den 20. januar.

Han trekker fram det 25. grunnlovstillegget, hvor visepresidenten og et flertall av statsråder kan erklære at presidenten er uten evne til å utføre sin jobb som president.

– Jeg tror det er helt seriøse diskusjoner nå om å bruke det 25. grunnlovtillegget, og la Pence overta og forsøke å få til en ordnet overgang etter dette. Jeg har et veldig sterkt inntrykk av at det tenkes seriøst på, for det å la Trump være i full dressur i 13 dager til kan være direkte farlig, for disse menneskene er farlige.

Visepresident Mike Pence vil dermed bli president. Dette krever to-tredjedels flertall i begge kamre innen de første 21 dagene det trer i kraft. Joe Biden blir tatt i ed om under 21 dager, som gjør at Trump kan fjernes på denne måten uten at det krever avstemming i Kongressen.

USAs 25. grunnlovstillegg Seksjon 3: Når en president oversender til Senatets president pro tempore og Speakeren i Representantenes hus en skriftlig erklæring om at han er uskikket til å utøve embetets plikter og fullmakter, og inntil han oversender en skriftlig erklæring om at han er skikket, skal disse plikter og fullmakter utøves av visepresidenten. Seksjon 4: Når en visepresident og et flertall av enten de førende embeter i de utøvende departementene, eller av andre organer som Kongressen ved lov bestemmer, oversender til Senatets president pro tempore og Speakeren i Representantenes hus sin skriftlige erklæring om at presidenten er uskikket til å utøve embetets plikter og fullmakter, skal visepresidenten umiddelbart overta embetes plikter og fullmakter, som fungerende president. Deretter, når presidenten oversender til Senatets president pro tempore og Speakeren i Representantenes hus at ingen slik uskikkethet eksisterer, skal han overta embetets plikter og fullmakter, med mindre visepresidenten og et flertall av enten de førende embeter i de utøvende departementene, eller av andre organer som Kongressen ved lov bestemmer, innen fire dager oversender til Senatets president por tempore og Speakeren i Representantenes hus sin skriftlige erklæring om at han ikke er skikket. Deretter skal Kongressen avgjøre saken, og samles innen 48 timer for dette formål dersom de ikke alt er samlet. Dersom Kongressen, innen 21 dager etter å ha tatt imot sistnevnte erklæring, eller, dersom Kongressen ikke alt er samlet, innen 21 dager etter at Kongressen er påkrevet å samles, avgjør med 2/3 flertall i begge kamre at presidenten ikke er skikket til å utøve embetets plikter og fullmakter, skal visepresidenten fortsette å utøve de samme som fungerende president. Hvis ikke, skal presidenten gjenoppta embetets plikter og fullmakter. Oversettelse: Jon Henrik Gilhuus, AmerikanskPolitikk.no

Egne kilder i USA

Barth Eide har et større kildenettverk i USA, etter sin tid i utenrikspolitikken, som han har vært i kontakt med siden onsdagen.

– Legger de du har snakket med, på begge sider, skylda på Trump for dette?

– Alle jeg kjenner, og jeg kjenner jo ikke han sjamanen med pelsfrakk, for å si det sånn, gjør jo det. Det er gjennomgående, og mange av dem er folk som har vært i republikanske administrasjoner, og mener dette er noe Trump har direkte ansvar for.

Den eldste fungerende grunnloven

Vedum mener dette var et angrep på demokratiet, og trekker paraleller til den norsk grunnloven, som var svært påvirket av den amerikanske.

– Det er den eneste grunnloven som har fungert lengre sammenhengende enn den norske, så vidt jeg vet, siden det har skjedd revolusjoner og endringer som angår den franske. Den var en inspirasjon for vår grunnlov.

– Så å se de bildene onsdags kveld fra det som har vært demokratiets absolutte høyborger, og en president som har giret opp en sånn stemning gjennom sine ord, er veldig dramatisk og vondt å se på.

Var dette et angrep på demokratiet?

– Ja, det er det. De måtte avbryte et lovlig sammensatt møte som skulle behandle valget etter de spillereglene man har i det amerikanske systemet. Da er det et angrep på selve kjernen av demokratiet.

– Du har selv blitt sammenlignet ble Trump og kalt for Trump-aktig.

– Jeg har blitt kalt så mye, sier han med et sukk.

– Det er de som stempler andre som egentlig stempler seg selv.

– Er det på tide å slutte med det etter disse hendelsene?

– Det har jeg jo ment hele veien. I amerikansk politikk er det at man driver med stempling et mye større problem. Jeg har blitt kalt hele rekka med statsledere. Boris Johnson mange ganger, Putin og litt forskjellig. Det er et tegn på at man er tomme for argumenter. Vi skal være uenig om sak, men ikke drive å stemple.

– Det var en gang hvor Stalin ble dratt inn i en debatt, fra statsministerens side. Det skal man være forsiktig med, men akkurat det rundt meg har liten eller ingen betydning for meg.