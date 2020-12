Barnier kan ikke garantere en brexitavtale

Onsdag orienterte Michel Barnier EU-ambassadørene om hvordan det ligger an i forhandlingene med britene.

– Vi nærmer oss raskt et avgjørende punkt i brexitsamtalene. De intensive forhandlingene fortsetter i London, men det er fortsatt uklart om forhandlerne kan tette avstanden på viktige områder som konkurranseregler, håndheving og fiske, sa Barnier, ifølge en diplomat. Nyhetsbyrået AFP har fått bekreftet gjengivelsen fra andre kilder.

Overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår. Målet er fortsatt å få på plass en avtale om det videre forholdet mellom britene og EU.

Ber om forberedelser

Det har lenge blitt påpekt at tiden er knapp, og frister i både oktober og november har passert uten en løsning. Begge sider sier de vil ha en avtale, men understreker samtidig at uenighetene består og at de ikke vil gå med på hva som helst.

Noen har advart mot at manglende vilje eller evne til å inngå kompromisser kan gjøre at britene og EU nærmest i blinde snubler utfor kanten av stupet 1. januar. For å unngå kaos, øker presset fra EUs medlemsland om tydeligere forberedelser på en fremtid uten en avtale.

Så langt har EU-kommisjonen is i magen. Så lenge det er håp om en avtale, vil de ikke snakke åpent om nødløsninger. EU har også gjort det klart at de ikke vil bryte forhandlingene så lenge britene vil fortsette å snakke.

– Skal være forberedt

Uten en avtale kan konsekvensene bli store for samferdsel, transport og varehandel. Man risikerer blant annet at fly ikke lenger får landingstillatelser etter midnatt på nyttårsaften. EU-kommisjonen tror det vil være mulig å finne midlertidige løsninger for å unngå altfor store problemer.

– Dersom beredskapstiltak er nødvendig, vil de være begrenset til de svært spesielle omstendighetene som råder, og de vil bli vedtatt i tide til at vi skal være forberedt 1. januar, sa brexittalsmann Daniel Ferrie denne uken.

Når det gjelder handel, vil det bli mer papirarbeid og nye toll- og momsregler å forholde seg til når Storbritannia havner utenfor det indre markedet og regnes som et tredjeland.

For EUs del vil adgangen til å fiske i britiske farvann forsvinne dersom man ikke kommer fram til en avtale. Da kan britene fiske mer, men det blir vanskeligere å selge fisken til EU, som er et viktig eksportmarked.