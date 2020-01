Både oljenæring og miljøorganisasjoner positive til ny statsråd

Bru overtok Sylvi Listhaugs (Frp) gamle ministerpost i statsråd fredag.

Generalsekretær Frode Pleym i Greenpeace mener at statsrådsskiftene er en mulighet for statsminister Erna Solberg (H) til å ta større klimaansvar.

– Tina Bru er en progressiv kraft i Høyre når det gjelder klima. Vi har tro på at Bru og regjeringen nå kan gå i en mer grunnleggende klimavennlig retning, sier han til NTB.

Pleym mener at det må skje endringer på alle de store politikkområdene, som olje og energi og samferdsel, og at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) må få større makt også over disse områdene.

Spent på om regjeringen innfrir

Han får støtte fra Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender, som mener statsrådsendringene viser at det blåser en grønn vind over regjeringen. Men hun er spent på om de innfrir forventningene.

Annonse

– Vi får en oljeminister som har tatt oppgjør med klimaskepsis, en samferdselsminister som vil legge bedre til rette for at folk skal ta gode miljøvalg i hverdagen, og en klima- og miljøminister som er godt posisjonert for å skru opp ambisjonsnivået radikalt i klimapolitikken, sier Bakken Riise.

– Kvalifisert

Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge mener også at Bru er et godt valg som statsråd.

– Hun kjenner fornybarnæringen godt fra før, har et tydelig klimaengasjement og forstår helheten i kraftsystemet, sier han. Kroepelien mener det viktigste den nye olje- og energiministeren nå må jobbe for, er et skattesystem som bidrar til økte investeringer i vannkraft.

Administrerende direktør Erik Haugane i Okea sier til E24 at oljeindustrien blir viktig i lang tid, og at Bru kommer fra et område som kjenner oljeindustrien og er godt kvalifisert.

Positiv fagforening

Leder Hilde-Marit Rysst i fagforbundet Safe sier til samme avis at hennes medlemmer er positive. Også professor og direktør for Bjerknessenteret Tore Furevik reagerte med optimisme da nyheten om at Bru tar over Listhaugs gamle jobb ble kjent.

– Inntrykket er at hun er relativt på den miljøvennlige siden av Høyre. Jeg og mange med meg er positive til at hun blir ny olje- og energiminister, sier Furevik til E24, og legger til at ordet «olje» bør strykes fra statsrådstittelen.