Aylar Lie langer ut mot Bollestad

10. september skrev Nationen en artikkel om landbruks- og matminister Olaug Bollestad som var ute på fuglejaktas første dag. Statskog og Norges Jeger- og Fiskerforund hadde invitert ferske jegere til introjakt.

Bollestad uttrykte bekymring for at mange tar jegerprøven, uten at de begynner å skyte på dyr.

– De er nok redd for å gjøre feil når de skal skyte på levende ting. Derfor er det viktig at de får lov til å være sammen med erfaren jegere, slik at de faktisk overvinner denne frykten, sa Bollestad til Nationen.

– Forkastelig

I et innlegg på Instagram, postet av dyrevernsorganisasjonen NOAH, skriver organisasjonen følgende:

"Dyr er ikke ting, Bollestad! NOAH mener det er uakseptabelt at den ministeren som har ansvar for dyrevelferd promoterer rekreasjonsjakt, som er en kilde til lidelse for ville dyr – og på toppen av det hele kaller dyr for ‘ting’."

Innlegget fikk det til å koke i kommentarfeltet. Blant dem som var raskt ute med å kritisere utspillet, var tidligere glamourmodell, pokerspiller og realitydeltaker, Aylar Lie (36).

"Forkastelig", skrev Lie i kommentarfeltet.

Det var TV 2 som først omtalte saken.

– Som å banne i kirken

Til underholdningsprogrammet God kveld Norge skriver Lie at hun synes det er problematisk at Bollestad kommer med slike uttalelser.

– Det er problematisk at den ministeren som har ansvar for dyrevelferd synes å være mest opptatt av at dyr skal brukes. Og hun bør kalle dyr for det de er – medskapninger og ikke "ting", skriver hun til God kveld Norge.

– La meg si det på et språk Bollestad forstår, dette er som å banne i kirken. Hun burde heller være opptatt av lidelsen til dyrene, skriver hun videre.

Bollestad: – Dyr er ikke ting

God kveld Norge har kontaktet Bollestad om kritikken.

– Dette ble feil. Dyr er ikke ting. Dyr er selvsagt individer som fortjener vår respekt. Derfor er jeg veldig opptatt av at jakt skal foregå på en veldig trygg og god måte, skriver Bollestad til programmet.

– Jegere må alltid etterstrebe en trygg og sikker jakt for å unngå skadeskyting av dyr. Opplæringstilbud bidrar til dette, skriver hun.