Åtvarar mot auka samferdselskostnadar for kommunane

Ved førre forvaltingsreform blei fleire fylkesvegar omgjort til kommunale vegar, utan at det følgde med ekstra middel til vedlikehald og drift av vegane. Norsk Kommunalteknisk Foreining fryktar det same vil skje etter kvart som regionreforma kjem på plass.

– Regionreforma har ikkje som hensikt å påføre ekstra kostnadar til kommunane. Samtidig er systemet for forvaltning av fylkesvegar og kommunale vegar komplisert. Det gir ein reell fare for å påføre kommunane auka kostnadar på samferdsel, seier Rune Aale-Hansen, administrerande direktør i NKF, i ei pressemelding.

Ifølgje veglova kan ikkje norske kommunar nekte å ta over ansvar frå fylka for drift og vedlikehald av vegar, bruer og tunnelar. I tillegg er inntektssystemet så forskjellig for fylke og kommunar, at middel som blir gitt til vedlikehaldsbehov for fylkesveg får ein eigen nøkkel, medan det ikkje er ein tilsvarande nøkkel til kommunal veg.

– Fleire kommunar har stram økonomi. Vi veit det er lettare å nedprioritere middel til asfaltering av nedslitne vegar fordi ein treng middel til sjukeheimsplassar og barnehagar, seier Aale-Hansen.

Regjeringa har bestemt seg for å sette ned eit utval som skal sjå på inntektssystemet til kommunane. NKF oppfordrar utvalet til å ta meir omsyn til det store vedlikehaldsetterslepet på kommunale vegar.