Astrup skal følge opp FNs bærekraftmål

Det opplyste statsminister og Høyre-leder Erna Solberg da hun søndag ettermiddag innledet på Høyres felleskonferanse på Sundvolden Hotel i Hole utenfor Oslo.

Astrup var utviklingsminister i ett år før han i januar 2019 ble digitaliseringsminister.

– Han får fra og med i dag et særlig ansvar for å koordinere regjeringens arbeid med bærekraftmålene, sa Solberg.

– Nikolai skal se de ulike målene i sammenheng, og sørge for at alle statsrådene har fremgang i arbeidet – det dreier seg om det vi gjør her i Norge. Så Nikolai Astrup er altså Norges bærekraftsminister for utviklingen i Norge, sa statsministeren.

(©NTB)